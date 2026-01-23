Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Sale bajo fianza dueño del bar incendiado en Nochevieja en Suiza

Jacques Moretti se encontraba desde su detención, el 9 de enero, en la prisión de Sion, la capital del cantón de Valais

23 de enero de 2026 - 3:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un niño observa mientras un adulto coloca una vela fuera del bar sellado Le Constellation en Crans-Montana, Alpes suizos, Suiza, sábado 3 de enero de 2026, donde un devastador incendio dejó muertos y heridos durante las celebraciones de Año Nuevo. (Baz Ratner)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ginebra- La Justicia del cantón suizo de Valais levantó este viernes la prisión preventiva inicialmente ordenada para Jacques Moretti, el copropietario del bar ‘Le Constellation’ donde un incendio en Nochevieja causó 40 muertos en Crans Montana, en Suiza, por lo que éste saldrá en libertad bajo fianza de $1.4 millones.

RELACIONADAS

Tras la vista celebrada este viernes, el Tribunal de Medidas Coercitivas del cantón de Valais aceptó sustituir los tres meses de prisión preventiva inicialmente dictados por la mencionada libertad provisional, acompañada de la prohibición de abandonar territorio helvético y presentarse diariamente ante una comisaría de policía.

Moretti se encontraba desde su detención, el 9 de enero, en la prisión de Sion, la capital del cantón de Valais, donde también se encuentra la popular estación alpina de Crans Montana.

Decenas de personas podrían haber muerto y alrededor de 100 más resultaron heridas, la mayoría de gravedad, tras un incendio en un bar de una localidad turística de los Alpes suizos durante la celebración de Año Nuevo."Varias decenas de personas" perdieron la vida en el bar “Le Constellation”, explicó Frédéric Gisler, comandante de la policía del cantón de Valais.De izquierda a derecha: Mathias Reynard, consejero de Estado y presidente del Consejo de Estado del Cantón del Valais; Stéphane Ganzer, consejero de Estado y jefe del Departamento de Seguridad, Instituciones y Deportes del Cantón del Valais; Frederic Gisler, comandante de la Policía Cantonal del Valais; Béatrice Pilloud, fiscal general del Cantón del Valais; y Nicole Bonvin-Clivaz, vicepresidenta del Consejo Municipal de Crans-Montana, durante una rueda de prensa en Lens, tras el incendio que se declaró en el bar Le Constellation, dejando varios muertos y heridos, durante la celebración de Año Nuevo en Crans-Montana.
1 / 11 | Trágica despedida de año: decenas de personas mueren en un incendio en bar de Suiza. Decenas de personas podrían haber muerto y alrededor de 100 más resultaron heridas, la mayoría de gravedad, tras un incendio en un bar de una localidad turística de los Alpes suizos durante la celebración de Año Nuevo. - The Associated Press

En un comunicado remitido a EFE, la instancia judicial señaló que su fianza fue pagada este mismo viernes, depositada por “un amigo cercano” de Moretti.

Él y su esposa Jessica Moretti, también copropietaria del local nocturno e igualmente en libertad provisional, son investigados por posibles delitos de homicidio, incendio y lesiones corporales por negligencia.

Según los indicios reunidos, el incendio se originó a partir de las chispas de bengalas adheridas a botellas que encendieron la espuma acústica que cubría el techo del bar, la cual a la vez provocó la propagación casi inmediata de las llamas en el local.

Las medidas cautelares al matrimonio se han impuesto ante el riesgo de fuga de ambos, según el tribunal valesano.

Tags
Breaking NewsSuizaIncendiosMuertes
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 23 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: