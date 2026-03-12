Senegal se suma a otros países africanos al endurecer castigos contra la comunidad LGBTQ+

Dakar - El parlamento de Senegal aprobó una nueva ley que endurece el castigo por la homosexualidad en la nación de África occidental, de mayoría musulmana, sumándose a una serie de países africanos que han impuesto duras penas contra la comunidad LGBTQ+ .

La nueva ley, que el primer ministro Ousmane Sonko presentó al parlamento el mes pasado, describe los actos homosexuales como “contra natura”. Duplica el castigo para los condenados, al pasar de penas de prisión de uno a cinco años a entre cinco y 10 años.

Casi todos los legisladores votaron a favor del proyecto de ley durante la sesión plenaria del miércoles, sin oposición y con tres abstenciones. Necesita la aprobación presidencial antes de convertirse en ley, y se espera ampliamente que el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, la firme.

En otro cambio, la ley castiga lo que denomina la “promoción” o la “financiación” de la homosexualidad, un intento de reprimir a organizaciones que apoyan a las minorías sexuales y de género.

Las multas por la infracción también se elevaron hasta un máximo de 10 millones de francos CFA ($17,609), pero la ley mantiene la falta como un delito menor, en lugar de un crimen. Durante la sesión parlamentaria, los ministros sostuvieron que la ley anterior, de 1966, era demasiado indulgente.

La ley clasifica la homosexualidad junto con la necrofilia y la zoofilia dentro de los delitos de “actos contra natura”. Pero también castiga a cualquiera que acuse a una persona de actos homosexuales “sin pruebas”.

Las leyes que proscriben la homosexualidad son comunes en toda África: más de 30 de los 54 países criminalizan los actos sexuales entre personas del mismo sexo. Senegal se ha sumado a países como Kenia, Sierra Leona y Tanzania, donde las penas pueden incluir 10 o más años de prisión. En Somalia, Uganda y Mauritania, el delito puede conllevar la pena de muerte.

En las últimas semanas, grupos que promueven valores islámicos han organizado concentraciones en apoyo de la nueva medida legal, y la policía ha reprimido a presuntas personas homosexuales y ha detenido al menos a una docena de personas.

La ley cumple una promesa de campaña del primer ministro, quien había intentado introducirla sin éxito cuando estaba en la oposición.

