NoticiasMundo
Suscriptores
Siete personas fueron asesinadas en dos matanzas en sendas regiones de Colombia

Cuatro hombres murieron en la región de Antioquia y los otros tres en Cúcuta

7 de enero de 2026 - 10:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía de Antioquia señaló que en ese departamento fueron asesinados cuatro hombres que habían sido secuestrados el pasado 4 de enero y cuyos cadáveres fueron hallados en zonas rurales de los municipios de Amalfi, Vegachí y Remedios. (Santiago Saldarriaga)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Al menos siete personas fueron asesinadas en dos matanzas perpetradas este martes en los departamentos colombianos de Antioquia (noroeste) y Norte de Santander (noreste), informaron las autoridades.

La Policía de Antioquia señaló que en ese departamento fueron asesinados cuatro hombres que habían sido secuestrados el pasado 4 de enero y cuyos cadáveres fueron hallados en zonas rurales de los municipios de Amalfi, Vegachí y Remedios.

“Se estableció que dos de las víctimas eran hermanos y un tercero era primo”, dijo el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Luis Muñoz.

Según la información, el múltiple crimen al parecer fue cometido por el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.

La otra matanza ocurrió en Cúcuta, capital de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, donde tres jóvenes fueron asesinados en una trocha que comunica el sector de Cormoranes con el anillo vial de la ciudad.

Según la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las víctimas, cuyas identidades no han sido establecidas, fueron atacadas a tiros “por hombres armados que se movilizaban en motocicletas”.

Breaking NewsColombia
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
