Sismo de magnitud 6.6 sacude la costa de Taiwán

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que un terremoto de magnitud 6.6 sacudió Taiwán, justo frente a su costa noreste el sábado por la noche.

El sismo ocurrió a las 11:05 de la noche, hora local, a 20 millas de la ciudad costera de Yilan. Se sintieron temblores en toda la isla, incluyendo en la capital, Taipéi, donde los edificios se sacudieron.

Un residente del condado Yilan describió como un edificio se sacudió primero verticalmente y luego horizontalmente.

“Continuó sacudiéndose por un tiempo. Luego salí corriendo, pero la mayoría de la gente no salió. Estaba asustado”, dijo.

El epicentro se ubicó a 43 millas de profundidad, y no había informes inmediatos de daños generalizados o víctimas. La televisión local mostró televisores colgantes balanceándose dentro de un edificio de oficinas, y productos de limpieza derramados y botellas rotas que habían caído de los estantes de un supermercado.