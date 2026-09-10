Sobre una veintena de muertos tras incendio de buque de carga en puerto chino

Pekín— Un buque de carga que se encontraba atracado en un puerto chino para ser reparado se incendió, lo que provocó la muerte de 25 personas, según informaron este jueves los medios de comunicación estatales chinos.

El buque se encontraba en reparación en los astilleros Beihai Shipbuilding Co., en el puerto de Qingdao, un importante centro de transporte marítimo situado en la costa noreste de China. Una fotografía difundida por la agencia de noticias Xinhua identificó al buque como el Ocean Melody, que navega bajo pabellón liberiano, según la página web de seguimiento VesselFinder.

Según informó Xinhua, había un total de 42 personas a bordo del barco, de las cuales 12 fueron evacuadas sanas y salvas. Cinco resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital, donde se encontraban en estado estable.

En esta imagen tomada de un video del 10 de septiembre de 2026 y difundida por Qingdaowolin, se ve humo saliendo de un buque de carga que se incendió mientras estaba atracado en un puerto de la ciudad de Qingdao, en la provincia de Shandong, en el este de China. (Qingdaowolin vía AP) (Qingdaowolin)

El incendio se declaró alrededor de las 11:00 a.m. del jueves y quedó extinguido a las 2:30p.m., hora local. En unos vídeos publicados en Internet se veía a los trabajadores del barco intentando apagar el fuego.

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El presidente de China, Xi Jinping, dio “instrucciones importantes” para llevar a cabo con carácter urgente las operaciones de rescate de las personas desaparecidas en el barco, según informó Xinhua, que añadió que el primer ministro Li Qiang pidió que se rescatara a las personas “atrapadas”.