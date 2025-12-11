Opinión
Subastarán exclusivo champán de la boda de Carlos y Diana: mira cuánto podrían pagar

Una botella de Dom Pérignon de 1961, producida especialmente para las nupcias reales de 1981, se pondrá a la venta en Dinamarca

11 de diciembre de 2025 - 1:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La casa de subastas danesa Bruun Rasmussen subastará este jueves una exclusiva botella magnum de champán Dom Pérignon Vintage 1961, producida especialmente para la ocasión. (James Brooks)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

LYNGBY, Dinamarca - Fue una boda que cautivó al mundo: en 1981, Lady Diana Spencer dio el “sí, quiero” al Príncipe Carlos, convirtiéndose en Princesa de Gales y aportando juventud y glamour a la familia real británica.

Más de 40 años después de la boda y muchos años después de que el matrimonio se desmoronara, los fans de la realeza podrán comprar una parte poco común de ese día histórico, o quizá un sorbo de él.

La casa de subastas danesa Bruun Rasmussen subastará este jueves una exclusiva botella magnum de champán Dom Pérignon Vintage 1961, producida especialmente para la ocasión.

“Es la primera vez que lo veo”, dijo Thomas Rosendahl, jefe del departamento de vinos de la casa de subastas, en una entrevista reciente con The Associated Press.

Diana Frances Spencer nació en Sandringham, un pueblo del condado inglés de Norfolk el 1 de julio de 1961. (AP)Era la hija menor de John Spencer, VIII conde de Spencer, y de Frances Roche. (AP)El funeral de la princesa Diana se realizó el 6 de septiembre de 1997 con un servicio religioso en la Abadía de Westminster. Una caravana trasladó los restos de la princesa por una ruta de 75 millas hacia Althorp Park donde fue sepultada. Mientras la carroza fúnebre avanzaba por las calles, miles de personas arrojaban flores. (AP)
1 / 20 | Lady Diana: la princesa del pueblo. Diana Frances Spencer nació en Sandringham, un pueblo del condado inglés de Norfolk el 1 de julio de 1961. (AP)

“Es muy, muy rara y una botella con esa procedencia real”, añadió. “Nunca había visto nada igual”.

El Príncipe Carlos, ahora Rey Carlos III, se casó con Lady Diana Spencer en la Catedral de San Pablo de Londres el 29 de julio de 1981. A la ceremonia siguió una lujosa recepción en el Palacio de Buckingham.

Carlos y Diana se separaron en 1992 y se divorciaron en 1996. Un año después, ella y su compañero Dodi Fayed murieron en un accidente de coche a alta velocidad en París.

El champán era un lanzamiento de boda de edición limitada, creado para celebrar la unión.

Una etiqueta única reza: “Enviado especialmente para honrar el matrimonio de Su Alteza Real el Príncipe de Gales y Lady Diana Spencer. 29 de julio de 1981”.

Según Rosendahl, sólo se fabricaron 12 y estaban destinadas a ser abiertas ese mismo día. No se sabe qué pasó con las demás, quizá regaladas a invitados.

1 / 2 |

“Fue una celebración, desde Dom Pérignon hasta la boda”, explica Rosendahl.

“También recibieron... botellas normales que se sirvieron en la boda, pero estas botellas se olvidaron o se guardaron”.

Poco se reveló sobre el vendedor. Rosendahl sólo dijo que se trata de un coleccionista danés que previamente compró la botella a un comerciante de vinos londinense.

Se espera que la botella alcance las 600,000 coronas danesas (unos 81,000 euros o $93,000) cuando se subaste en la casa de subastas Bruun Rasmussen de Lyngby, a 12 kilómetros al norte de Copenhague.

Rosendahl dice que “muchos coleccionistas de vino” se han puesto en contacto con él para preguntarle por el magnum, su procedencia y cómo se almacenó. Y las pruebas sugieren que todavía se puede beber.

“Hay muchos coleccionistas de recuerdos reales, recuerdos especiales de la boda de Lady Diana. Así que podría ser un coleccionista de recuerdos reales, o podría ser un coleccionista de vino”, dijo.

Henrik Smidt, director de vinos finos de la vinoteca danesa Kjaer and Sommerfeldt de Copenhague, espera que el magnum alcance un precio elevado.

“Tenemos la combinación de una de las bodas más famosas de la historia, la de Lady Diana y el Príncipe Carlos. Un Dom Pérignon, una de las marcas más famosas del mundo, de una añada muy rara”, dijo Smidt. “A todos los entendidos y coleccionistas de vino les encantaría tener Dom Pérignon en su bodega”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
