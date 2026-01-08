Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tractores irrumpen en París en protestas agrarias contra el acuerdo con Mercosur

Agricultores franceses protestan contra el acuerdo comercial, temiendo impacto negativo en sus medios de vida

8 de enero de 2026 - 8:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un maniquí cuelga de un tractor durante una protesta agraria en el Arco de Triunfo contra un acuerdo comercial con Mercosur, así como en contra de la política agraria de la Unión Europea, que incluye sacrificar vacas de forma masiva para frenar el contagio de una enfermedad cutánea, el jueves. (Emma Da Silva)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

París - Agricultores y ganaderos enojados se manifestaron el jueves frente a la cámara baja del parlamento de Francia después de llevar alrededor de un centenar de tractores a París para protestar contra los planes de la Unión Europea de avanzar con un acuerdo de libre comercio con cinco naciones sudamericanas.

RELACIONADAS

Durante años, los productores franceses han denunciado el acuerdo comercial con las naciones del Mercosur: Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, argumentando que el acuerdo perjudicaría los medios de vida de los agricultores y ganaderos galos.

La protesta del jueves fue organizada por el sindicato Coordinación Rural para ejercer más presión sobre el gobierno de Francia, que los manifestantes dicen que no ha mostrado una oposición lo suficientemente fuerte al acuerdo.

Los agricultores se reunieron frente a la poderosa Asamblea Nacional de Francia bajo la estrecha vigilancia de un gran número de agentes de policía.

“El objetivo hoy es venir a París para expresar nuestras demandas más cerca de aquellos que tienen el poder”, afirmó José Perez, presidente de Coordinación Rural en la región de Lot y Garona, en el suroeste de Francia.

“Es un símbolo fuerte”, dijo a The Associated Press.

Las preocupaciones de los agricultores sobre el acuerdo comercial con el Mercosur se suman a la indignación por las medidas sanitarias del gobierno contra la propagación de una enfermedad bovina, destacó Perez.

Ludovic Dupeux, de la rama de Coordinación Rural en Córcega, llegó desde la isla mediterránea en barco, tractor y tren para llegar a París. Dijo que no cree que el presidente centrista Emmanuel Macron haya hecho lo suficiente para evitar que se firme el acuerdo.

“Queremos que el presidente Macron esté del lado de los agricultores”, dijo. “Necesita decirlo claramente en voz alta e imponerlo también”.

Coordinación Rural, que tiene vínculos con la extrema derecha, dijo en un comunicado que los agricultores esperan “decisiones rápidas y efectivas para enfrentar los desafíos actuales”.

El Ministerio del Interior informó que unos 20 tractores estaban en el centro de la ciudad de París, algunos en el monumento del Arco de Triunfo y otros en el barrio de la Torre Eiffel, a pesar de una prohibición emitida por las autoridades.

Los convoyes de tractores “rodearon y se abrieron paso”, señaló el ministerio.

Pero la mayoría de los tractores fueron bloqueados más lejos del centro en arterias de tráfico clave que marcan el límite de París.

La UE renovó esta semana las negociaciones internas sobre un acuerdo de libre comercio con las cinco naciones sudamericanas en medio de especulaciones de que podría firmarse un acuerdo en Paraguay el 12 de enero. Los partidarios del acuerdo, liderados por Alemania, podrían superar las objeciones de Francia y Polonia.

La feroz oposición de Francia descarriló el acuerdo el mes pasado.

La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, reafirmó el miércoles la oposición de Francia al acuerdo con el Mercosur, diciendo que amenaza la producción de carne de res, pollo, azúcar, etanol y miel, entre otros sectores.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
FranciaParísAgricultoresEmmanuel MacronBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 8 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: