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Tras investigación de corrupción, aliado de Javier Milei renuncia a su gabinete

Manuel Adorni, anunció su renuncia el sábado a través de una carta dirigida al presidente y publicada en sus redes sociales

28 de junio de 2026 - 9:42 PM

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Manuel Adorni, mano derecha del presidente Javier Milei, a quien conoció en un estudio de televisión, ha estado envuelto desde marzo pasado en un creciente escándalo por sus gastos suntuosos que finalmente derivó este sábado en su salida del Ejecutivo. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

En un caso que durante meses golpeó al gobierno del presidente Javier Milei, uno de sus principales aliados anunció el sábado su renuncia tras varios meses de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció su renuncia el sábado a través de una carta dirigida a Milei publicada en sus redes sociales, en la que admitió haber sufrido durante los últimos meses por los “interminables ataques mediáticos” en su contra.

“Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas”, escribió Adorni a Milei, quien durante meses defendió al funcionario a pesar de las acusaciones. “Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas”.

La justicia federal investigó a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. La causa examinó viajes al exterior, adquisiciones inmobiliarias y costosas reformas en propiedades a su nombre. Los investigadores buscaban determinar si existía correlación entre esos gastos y los ingresos declarados.

Adorni quedó aún más expuesto cuando reconoció que había omitido declarar alrededor de medio millón de dólares en sus declaraciones juradas. Explicó que él y su esposa invirtieron $200,000 y obtuvieron otros $300,000 en ganancias con Bitcoin entre 2014 y 2018, una inversión que años después criticó públicamente.

La investigación puso en aprietos a Milei, quien llegó al poder a fines de 2023 con la promesa de erradicar la corrupción y otros vicios de la denominada “casta” política. Pese a las denuncias, el presidente respaldó públicamente a Adorni y durante meses se negó a soltarle la mano.

“Manuel es inocente. Con lo cual yo soy superoptimista de que no va a tener ningún tipo de problema”, dijo Milei esta semana en una entrevista con El Observador España durante la ultima visita a ese país. “A mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias”.

Un vocero de Milei no respondió de momento a una solicitud de comentario. Su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le agradeció a Adorni por su “incansable trabajo” y lo describió como una persona “íntegra, valiosa y muy querida” dentro del partido libertario tras la noticia de su renuncia.

Adorni se desempeñó primero como vocero presidencial y el año pasado asumió como jefe de Gabinete.

“Por primera vez desde aquel 10 de diciembre de 2023 estoy yendo contra sus deseos”, le escribió Adorni a Milei en la carta. “Gracias por haber confiado en mí desde siempre y gracias por haberme acompañado en este proceso tan injusto, doloroso y desgastante para mí y mi familia”.

Antes de incorporarse al gobierno, Adorni se desempeñó como analista económico en medios de comunicación y era considerado una de las figuras más cercanas tanto al presidente como a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Ambos defendieron públicamente a Adorni durante el avance de la investigación y cuestionaron las acusaciones impulsadas por la oposición, que promovía un pedido de interpelación del jefe de Gabinete en el Congreso.

Javier Milei (d), posando junto al economista Adrián Osvaldo Ravier. Milei nombró este viernes a Adrián Osvaldo Ravier como nuevo portavoz de su Gobierno, informó el jefe de Gabinete del Ejecutivo y quien ejerce ese cargo en la actualidad, Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito.
Javier Milei (d), posando junto al economista Adrián Osvaldo Ravier. Milei nombró este viernes a Adrián Osvaldo Ravier como nuevo portavoz de su Gobierno, informó el jefe de Gabinete del Ejecutivo y quien ejerce ese cargo en la actualidad, Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito. (@JMilei)

En un gesto sin precedentes en la política argentina, Milei y Karina Milei acompañaron a Adorni cuando presentó un informe de gestión ante el Congreso en medio del escándalo. El presidente lo aplaudió de pie desde uno de los palcos del recinto, desde donde además intercambió insultos con legisladores de izquierda que exhibían carteles con la leyenda “Fuera los corruptos”.

“El gobierno de Milei quedó muy impregnado de sospechas y dudas”, dijo a The Associated Press el analista político Sergio Berensztein, de la consultora Berensztein.

Según Berensztein, el escándalo privó al gobierno de una de sus principales fortalezas políticas: diferenciarse del kirchnerismo con un discurso anticorrupción, en contraste con los supuestos casos de corrupción que involucraron a ese movimiento político en los últimos años.

“Milei es un presidente que en principio parecía intolerante y riguroso frente a cualquier cuestión que implicara una sospecha de corrupción. En el caso de Adorni, dijo que, hasta que la justicia dijera lo contrario, lo iba a sostener”, afirmó el analista.

El gobierno no anunció por el momento quién reemplazará a Adorni en el cargo. Una de las alternativas que circulan en medios nacionales es que Diego Santilli, ministro del Interior, podría asumir la jefatura de Gabinete.

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