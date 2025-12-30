Tres razas nuevas de canes son añadidos a listado del American Kennel Club

Nueva York- Están listos para embarcarse en 2026.

Tres razas caninas más se unieron el martes a la lista de razas reconocidas por el American Kennel Club, lo que las hace elegibles para muchas exposiciones caninas de Estados Unidos y probablemente aumenta su visibilidad entre el público amante de los animales de compañía.

Uno de los recién llegados es un terrier que lleva el nombre de un presidente estadounidense. Otro es un perro de juguete de los tiempor de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. El tercero es un sabueso de caza francés centenario. A continuación, un análisis más detallado:

El basset fauve de Bretagne

Las estadísticas: De 12.5 a 15.5 en la base del cuello; de 23 a 39 libras.

La línea superior: Un sabueso resistente, sociable y compacto que puede cazar todo el día y que necesita actividad física y mental.

La pronunciación: bah-SAY’ fove deh breh-TAHN’-yeh

La traducción: Perro de color leonado, de baja estatura, de Bretaña.

La historia: Las versiones de estos sabuesos de pelo áspero y color canela se remontan al menos a los círculos aristocráticos franceses del siglo XVI. En los últimos años, Cindy Hartman, una entrenadora de perros de servicio de Carolina del Sur que trajo un par de cachorros de fauve de Francia en 2001, ha defendido la raza en Estados Unidos. Desde entonces ha adiestrado y colocado a unos 20 fauves como perros de alerta médica para diabéticos.

La cita: “Son muy listos, así que si quieres un perro que se pase el día tumbado, un fauve no es para ti”, dice Hartman. “Pero, sin embargo, cuando se les desafía mental y físicamente, están encantados de entrar contigo y acurrucarse en el sofá por la noche”.

Un pequeño can sólido y enérgico que librará su establo de roedores, le alertará de extraños, practicará deportes caninos. (American Kennel Club)

El terrier Teddy Roosevelt

Las estadísticas: De 8 a 14 pulgadas en la base del cuello; de 8 a 25 libras.

La línea superior: Un pequeño can sólido y enérgico que librará su establo de roedores, le alertará de extraños, practicará deportes caninos... o simplemente le entretendrá con sus travesuras.

La history: Originalmente considerados como una variante de patas cortas del rat terrier, estos perros fueron considerados una raza propia en 1999. La raza debe su nombre al presidente Theodore Roosevelt por su afición a los perros, incluidos los terriers.

La cita: “Saben cómo hacerte reír”, dice Cindy Rickey, de Waynesville, Carolina del Norte, secretaria del American Teddy Roosevelt Terrier Club. Aunque muchas razas terrier tienen fama de independientes, su Teddy compite en obediencia. “Son terriers, de eso no hay duda, pero también tienen un tremendo deseo de agradar”, explica.

La tsvetnaya bolonka rusa

Las estadísticas: Hasta 10¼ pulgadas en la base del cuello; de 7 a 9 libras.

La línea superior: Un pequeño compañero dulce pero inteligente que quiere interacción lúdica, no sólo acurrucarse (aunque también le gusta eso).

Pronunciación: zvit-NEYE’-ah boh-LON’-kah

La traducción: Perro faldero de color ruso

Historia: La raza se desarrolló en la época soviética en Leningrado (ahora San Petersburgo) después de la Segunda Guerra Mundial como mascota para los habitantes de apartamentos. Desde principios de la década de 2000, los aficionados estadounidenses se esfuerzan por establecer el bolonki (plural correcto) en su país.

La cita: “Tener un bolonka es como tener un niño de 3 años correteando por tu casa. ... Pueden disfrutar de su tiempo tumbados en el sofá contigo, pero tienes que estar preparado para jugar con ellos y mantenerlos entretenidos”, dice Denise Dang, de Oklahoma City, secretaria del Russian Tsvetnaya Bolonka Club of America. Los propietarios también tienen que cuidar su pelaje, grueso y ondulado, que desprende poca pelusa pero puede enredarse. Aunque esté bastante corto, es aconsejable bañarlo cada dos semanas, dice Dang.

El panorama general

El AKC reconoce 205 razas, incluidas estas tres recién llegadas. Los criadores de muchas otras razas -aunque todavía no hay “doodles” ni otros híbridos populares de caniche- han entrado voluntariamente en un proceso que lleva años de cría, documentación y creación de consenso.

El club no limita el número de razas que podría llegar a reconocer. La portavoz Brandi Hunter Munden afirma que no se trata de “añadir perros indiscriminadamente”, sino de proporcionar “un marco establecido para el crecimiento, los estándares de las razas, la competición y la educación en EE.UU.”.

La polémica

Los defensores de los derechos de los animales llevan mucho tiempo deplorando la cría de perros y al AKC por apoyarla, y las críticas se han endurecido este año hasta convertirse en una demanda sobre la salud de los bulldogs franceses, los carlinos, los perros salchicha y los shar-peis chinos. El grupo Personas por el Trato Ético de los Animales solicita una orden judicial que impida al AKC seguir promulgando los actuales “estándares”, o características ideales, para esas razas.