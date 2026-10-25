Tribunal electoral de Brasil declara ganador a Lula da Silva en la segunda vuelta electoral

SAO PAULO - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva —un crítico declarado del mandatario estadounidense Donald Trump—, fue reelegido este domingo; un resultado que supone un alivio para los detractores de Trump y que mantiene la distancia entre la mayor economía de América Latina y Washington.

Con más del 99% de los votos escrutados, el Tribunal Electoral anunció que Lula —quien pronto cumplirá 81 años— contaba con una ventaja irreversible al alcanzar 51.7% de los votos frente al 48.2% de Flávio Bolsonaro.

Su triunfo rompe una tendencia en América Latina, donde un número creciente de candidatos presidenciales de centroderecha —aliados de Trump— ha venido ganando elecciones, lo que ha ampliado la influencia de Estados Unidos en la región.

La victoria de Lula hace que México y Brasil, las dos naciones más pobladas de América Latina, cuenten con líderes de centroizquierda. Asimismo, permite que la mayor economía de la región —con un Producto Interno Bruto de 2.6 billones de dólares anuales— se mantenga independiente de Estados Unidos a pesar de la presión ejercida por el aumento de los aranceles impuesto por Trump.

PUBLICIDAD

La victoria de Lula, de 80 años y es uno de los jefes de Estado de mayor edad en el mundo, le otorga su cuarto mandato presidencial no consecutivo que comenzará el 5 de enero de 2027.

Esta es la primera vez, desde el fin de la dictadura militar en 1985, que el candidato que obtuvo el segundo lugar en la primera vuelta electoral termina ganando la presidencia. En dicha primera vuelta, Bolsonaro alcanzó 47% de los votos frente a 45% de Lula, una diferencia de 2,2 millones de sufragios.

La victoria de este domingo será, probablemente, la última en la carrera política de este veterano dirigente. Lula inició su trayectoria en la década de 1970 como líder sindical. Posteriormente, participó en la fundación del Partido de los Trabajadores (PT), formación a la que representó como candidato presidencial en tres ocasiones hasta lograr la victoria en 2002. Fue reelegido cuatro años más tarde y, en 2010, lo sucedió una de sus ministras, Dilma Rousseff, quien a su vez fue reelegida en 2014.

En 2016 Rousseff fue destituida en un juicio político en el marco de una amplia investigación sobre corrupción que también salpicó a Lula. Éste intentó postularse nuevamente a la presidencia en 2018, pero fue encarcelado tras ser condenado.

Lula recuperó la libertad después de 580 días luego de que el Tribunal Supremo anulara su condena al revelarse mensajes que demostraban la falta de imparcialidad del juez que lo había sentenciado. Rápidamente se convirtió en uno de los principales críticos del entonces presidente Jair Bolsonaro, a quien terminó derrotando por un estrecho margen en 2022.

PUBLICIDAD

Tras perder en la primera vuelta del 4 de octubre Lula reorganizó su campaña, buscó atraer a los votantes jóvenes, movilizó a millones de brasileños en defensa de los valores democráticos y de su propio legado, alertó sobre los riesgos de un mandato de Flávio Bolsonaro e impulsó diversas iniciativas gubernamentales. También defendió la soberanía de Brasil e insistió en que una presidencia de Flávio Bolsonaro permitiría a Estados Unidos ejercer control sobre Brasil.