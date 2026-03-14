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Trinidad y Tobago extiende tres meses adicionales el estado de emergencia por la delincuencia

El país caribeño se enfrenta a un alto nivel criminalidad en los últimos 10 meses

14 de marzo de 2026 - 4:28 PM

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Trinidad y Tobago ha pasado aproximadamente 10 de los últimos 14 meses en situación de emergencia. (Ash Allen)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Puerto España, Trinidad- El gobierno de Trinidad y Tobago ha recibido la aprobación de la Cámara de Representantes para prorrogar el estado de emergencia durante tres meses, mientras la nación caribeña de dos islas gemelas lucha contra un alto nivel de delincuencia.

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Las dos mociones para prorrogar la medida, que otorga al gobierno poderes adicionales, entre ellos realizar detenciones y registros sin orden judicial, fueron aprobadas en una votación de 26-12 a última hora del viernes. No hubo abstenciones.

Trinidad y Tobago ha pasado aproximadamente 10 de los últimos 14 meses en situación de emergencia.

El estado de emergencia tiene una duración inicial de hasta 15 días, pero el gobierno puede prorrogarlo si es necesario. La persistencia de estas medidas ha afectado a la industria turística del país.

La principal oposición ha criticado la renovación de los periodos de estado de excepción, acusando al gobierno de fracasar en sus intentos de hacer frente a la situación de delincuencia.

El país ha registrado más de 60 asesinatos en lo que va de año.

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Breaking NewsTrinidad y TobagoCrímenes
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