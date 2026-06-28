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Un ataque ucraniano provoca un incendio en una refinería de petróleo del sur de Rusia

Al menos dos personas murieron en el más reciente ataque de una campaña que ha paralizado el suministro de combustible ruso

28 de junio de 2026 - 8:45 AM

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En esta fotografía facilitada por el Servicio de Emergencias de Ucrania, un artífice examina un fragmento del misil ruso en un barrio residencial tras un ataque aéreo en Kiev.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Kiev - Ucrania prosiguió con su intenso ataque con drones contra Rusia, lo que provocó un incendio en una importante refinería de petróleo del sur y causó la muerte de al menos dos personas, según informaron el domingo las autoridades rusas.

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La campaña de ataques masivos de largo alcance llevada a cabo por Kiev ha paralizado el suministro de combustible y los envíos militares rusos, en lo que las autoridades califican de intento de llevar al Kremlin a la mesa de negociaciones.

Los restos de unos drones ucranianos derribados provocaron un incendio en la refinería de Slavyansk-na-Kubani, una localidad de la región rusa de Krasnodar, al este de la Crimea ocupada, según el gobernador Veniamin Kondratyev. Los restos que cayeron causaron la muerte de una persona en Slavyansk e hirieron a otra en un pueblo cercano, según las autoridades regionales.

Las fotos y los vídeos que circulaban por las redes sociales rusas mostraban una densa nube de humo sobre lo que, según los usuarios, era la refinería de Slavyansk. La agencia Associated Press no pudo verificar de inmediato la autenticidad de las imágenes.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmó que Ucrania estaba detrás del ataque contra Slavyansk. También afirmó que una segunda refinería rusa, situada en la región de Yaroslavl, a unas 435 millas (700 kilómetros) de la frontera con Ucrania, fue alcanzada durante los ataques nocturnos.

“Esta noche, nuestras ‘sanciones de largo alcance’ han alcanzado dos refinerías de petróleo en Rusia”, escribió Zelensky en la aplicación de mensajería Telegram. “Cada (ataque) supone una reducción de los recursos que alimentan la maquinaria bélica rusa y un paso más hacia la paz”.

Rusia lanzó un ataque a la capital ucraniana de Kiev en la noche de lunes 16 de junio de 2025. (AP Photo/Efrem Lukatsky)El bombardeo inicial afectó a un apartamento residencial. Los bombardeos duraron alrededor de 9 horas. (AP Photo/Efrem Lukatsky)El Ministro del Interior, Ihor Klymenko, informó que 27 localizaciones fueron atacadas y más de 2,000 personas han ido a ayudar los puntos afectados. (AP Photo/Efrem Lukatsky)
1 / 11 | Ataque nocturno de Rusia en Kiev: el ataque más letal en la capital de Ucrania este año. Rusia lanzó un ataque a la capital ucraniana de Kiev en la noche de lunes 16 de junio de 2025. (AP Photo/Efrem Lukatsky) - Evgeniy Maloletka

En los últimos meses, Ucrania ha intensificado notablemente sus ataques de largo alcance contra las industrias militares y las instalaciones energéticas rusas, con el objetivo de reducir los ingresos de Moscú destinados a su invasión —que ya cumple su quinto año— y hacer que los rusos sufran las consecuencias. Según funcionarios occidentales, esta campaña ha contribuido a frenar los avances de Moscú en el campo de batalla y a ejercer una gran presión sobre el Kremlin.

La planta de Slavyansk es una de las principales refinerías del sur de Rusia y procesa cerca de 4 millones de toneladas de crudo al año, según la página web de su operador. También es una fuente clave de productos petrolíferos destinados a la exportación a través de los puertos rusos del mar Negro, entre los que se incluyen el fuelóleo, la nafta y el combustible marítimo.

Las autoridades rusas no han facilitado de inmediato ninguna información sobre el ataque ucraniano contra la refinería de la región de Yaroslavl. El gobernador local, Mikhail Evraev, informó el domingo por la mañana de que algunas carreteras entre Moscú y la capital de la región, Yaroslavl, se habían cerrado temporalmente debido a “un ataque enemigo perpetrado por drones ucranianos”.

El aeropuerto de Yaroslavl también cerró brevemente durante la noche, al igual que otros del sur y el oeste de Rusia, según la agencia de aviación civil del país.

Por otra parte, los ataques con drones ucranianos causaron la muerte de una persona y dejaron herida a otra en la región fronteriza rusa de Belgorod, según informó el domingo su gobernador en funciones, Alexander Shuvayev.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha afirmado que sus fuerzas derribaron 213 drones ucranianos durante la noche, tanto en territorio ruso como en la Crimea ocupada y en los mares Negro y de Azov.

Mientras tanto, Rusia atacó Ucrania durante la noche con 142 drones de ataque de largo alcance y ocho misiles, según la Fuerza Aérea ucraniana. De ellos, 125 drones y siete misiles fueron derribados, según informó la Fuerza Aérea.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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UcraniaRusiaConflicto entre Rusia y UcraniaGuerrasBreaking NewsVolodymyr Zelensky
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