¿Necesitas agua? Conoce los oasis disponibles este jueves en cinco municipios

En medio del racionamiento que afecta a los abonados del sistema de Carraízo, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) mantiene este jueves varios oasis de agua potable disponibles en cinco municipios, en horario de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Los puntos están ubicados en San Juan, Carolina, Loíza, Trujillo Alto y Canóvanas, donde también se asignaron camiones cisterna a las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias (OMME) como parte de las medidas de mitigación durante el plan de interrupciones programadas de la represa Carraízo y la planta de filtros Sergio Cuevas.

La AAA exhortó a los abonados que necesiten asistencia adicional a comunicarse directamente con la OMME de su municipio.

San Juan

La OMME de San Juan cuenta con 10 camiones cisterna y puede ser contactada al 787-480-2025.

Los oasis estarán disponibles en:

Residencial Bartolomé de las Casas

Carretera 842, esquina Los Romeros, Caimito

Residencial Luis Lloréns Torres

Frente a la Panadería El Punto

Centro Comercial Litheda, frente a Farmacia El Rey

Residencial Las Margaritas

Caimito

Escuela Juan Corretjer, Cupey

Urbanización Venus Gardens

Residencial Villa Kennedy

Residencial Las Casas

Urbanización Antigua Vía Cupey / Chalet Cupey

Camino Los Andinos, Cupey

Montehiedra, frente a la Escuela Rafael Quiñones

Residencial Villa Esperanza, Cupey

Villa Capri, frente a la Iglesia Católica

Brisas de Cupey

Jardines del Paraíso

Camino Los Morcelo, Cupey

Riveras de Cupey

Servicios Especiales

Residencial Luis Monte Hatillo

Urbanización Monte Park

Tortugo, frente a la escuela

Avenida Park Gardens, cerca de Jardines del Paraíso

Urbanización Monte Carlos, detrás de Monte Hatillo

Barrio Morcelo, Las Lomas

Loíza

La OMME de Loíza dispone de ocho camiones cisterna y puede ser contactada al 787-876-3561.

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El oasis informado estará ubicado en:

Cancha de la Torre / Centro Comunal Piñones

Canóvanas

La OMME de Canóvanas cuenta con 13 camiones cisterna. El número de contacto es el 787-876-2465.

Los puntos de distribución son:

Coliseo Carlos M. Mangual, carretera PR-3

Carretera 962, barrio Cambalache

Barrio Campo Rico

Entrada Boulevard

Supermercado Farmacoop

Frente a la cancha Flores Piratón

Frente a la William

Sector 400

Trujillo Alto

La OMME de Trujillo Alto tiene disponibles nueve camiones cisterna y puede ser contactada al 787-760-4440.

Los oasis estarán ubicados en:

Hacienda del Carraízo

Escuela Comunidad Alejandro Tapia, Parcelas Carraízo

Cancha Margarita

Carretera PR-848, frente al restaurante Popeye, barrio Saint Just

PR-199, frente al centro comercial

Complejo de Seguridad Pública

Residencial Los Rosales, Lomas de Trujillo Alto

PR-181, kilómetro 57.8, frente a la escuela del barrio Quebrada Negrito

Carretera 851, Parque de Pelota del barrio La Gloria

Carretera 851, frente a la Panadería El Punto, hacia la AAA

Carolina

La OMME de Carolina cuenta con 11 camiones cisterna y puede ser contactada al 787-769-4000.

Los puntos informados son: