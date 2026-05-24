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Venezuela vigila aeropuertos y puertos marítimos tras advertencia de OMS por trasmisión de ébola

El ministerio venezolano de Salud aseguró que continuará informando sobre los avances del brote

24 de mayo de 2026 - 10:11 PM

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Tras la delicada advertencia de la OMS por el riesgo de transmisión del virus, el Estado venezolano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, mantiene fortalecida la vigilancia epidemiológica en puertos y aeropuertos del país. (Martial Trezzini)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Gobierno de Venezuela informó este sábado que mantiene una vigilancia epidemiológica reforzada en los aeropuertos y puertos del país, tras la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el riesgo de transmisión del virus del ébola, cuyo brote dentro de la República Democrática del Congo (RDC) deja al menos 177 personas muertas.

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“Tras la delicada advertencia de la OMS por el riesgo de transmisión del virus, el Estado venezolano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, mantiene fortalecida la vigilancia epidemiológica en puertos y aeropuertos del país, mientras se actualizan los protocolos y el Plan Nacional de Preparación y Respuesta conforme a los lineamientos internacionales”, dijo en un comunicado el Gobierno.

República Democrática del Congo República Democrática del CongoTrabajadores humanitarios transportan suministros para instalar un centro de tratamiento del ébola en Bunia, Congo, el martes 19 de mayo de 2026. (AP Photo/Dirole Lotsima Dieudonne)
1 / 20 | Alerta por ébola: los países a los que recomiendan no viajar. República Democrática del Congo - STR

Así mismo, el mensaje recomienda a las personas que tengan planeado viajar a zonas afectadas mantener “medidas preventivas básicas”, como evitar el contacto con personas que tengan síntomas, reforzar el lavado de manos y visitar “de inmediato” un centro asistencial de salud en caso de presentar fiebre o malestar general.

El ministerio venezolano de Salud aseguró que continuará informando “oportunamente” sobre la evolución de esta situación epidemiológica.

En la víspera, la OMS elevo de “alto” a “muy alto” el riesgo por el brote de ébola dentro de la RDC, mientras se mantiene como “alto” a nivel de la región de África subsahariana y “bajo” a escala global.

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Breaking NewsVenezuelaÉbolaOrganización Mundial de la SaludCongo
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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