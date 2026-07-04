Vladimir Putin resta importancia a la escasez de combustible en Rusia

Kiev, Ucrania— A pesar de la grave escasez de combustible en Rusia, el presidente ruso Vladímir Putin parece no inmutarse ante el aumento de los ataques de Ucrania contra las refinerías de su país.

Ha restado importancia a este revés sufrido por una de las principales naciones productoras de petróleo del mundo, asegurando que no se trata de algo “crítico”, ha desestimado las propuestas de alto el fuego e insiste en que la guerra continuará hasta que se alcancen sus objetivos.

Putin ha calificado los ataques contra el sector energético ruso como un intento de Ucrania de desviar la atención de sus derrotas en el campo de batalla, aunque los analistas señalan que el avance de las fuerzas rusas se ha visto frenado en los últimos meses. El presidente ruso parece creer que su Gobierno puede evitar que la crisis del combustible socave su autoridad y el apoyo a la guerra que inició hace más de cuatro años.

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El ejército ruso lanzó un bombardeo masivo contra la capital ucraniana durante la noche del miércoles hasta la mañana del jueves, que se saldó con al menos 30 muertos. Fue uno de los ataques más mortíferos contra Kiev desde el inicio de la invasión rusa.

A continuación, un análisis más detallado del último intercambio de ataques y de la negativa de Putin a detener los combates:

Aumenta la escasez de gasolina en Rusia; se producen nuevos ataques contra instalaciones petroleras

Desde marzo se han registrado más de 50 ataques ucranianos contra refinerías de petróleo y otras instalaciones energéticas en Rusia y en Crimea, territorio bajo ocupación rusa, una oleada de ataques que, según las autoridades ucranianas, tiene como objetivo presionar a Moscú para que ponga fin a la guerra.

Como mínimo, los ataques han hecho que millones de rusos sientan la guerra en sus propios hogares de una forma aún más contundente, al desmontar por completo el argumento de Putin de que el conflicto no afecta a la vida de la gente corriente de su país.

1 / 13 | Nacer en medio de la guerra: aumentan las complicaciones en los embarazos en Ucrania. Dasha Kosmin toca a su hijo Mark en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional infantil de Zaporizhzhia, en Ucrania. - Evgeniy Maloletka 1 / 13 Nacer en medio de la guerra: aumentan las complicaciones en los embarazos en Ucrania Dasha Kosmin toca a su hijo Mark en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional infantil de Zaporizhzhia, en Ucrania. Evgeniy Maloletka Compartir

Según Chris Weafer, director general de la consultora Macro-Advisory, la capacidad de refinado de Rusia se ha reducido en casi un tercio. Los ataques han causado daños a largo plazo cuya reparación resultará costosa.

A pesar de las importantes defensas antiaéreas que protegen la capital rusa, una refinería clave de Moscú ha sido alcanzada en dos ocasiones. El segundo ataque, el 18 de junio, provocó un incendio y dañó equipos esenciales que, según los informes, tardarán hasta finales de año en repararse.

Dado que la producción de gasolina en Rusia se ha reducido en torno a un 17%, hasta los 850,000 barriles diarios —según las estadísticas del Gobierno—, se ha implantado el racionamiento en muchas regiones, y los conductores esperan horas en la cola para repostar.

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Con el fin de paliar la escasez de combustible, el Gobierno ha autorizado la producción de gasolina de menor calidad y con mayor contenido de azufre hasta finales de año.

Crimea, que Rusia se anexionó ilegalmente en 2014, ha sufrido la peor escasez de combustible. Allí, las ventas de gasolina a particulares se han suspendido por completo de forma periódica.

Putin minimiza el impacto de los ataques ucranianos

Putin presidió una reunión de funcionarios del Gobierno el pasado fin de semana para abordar la escasez de combustible.

En declaraciones televisadas, reconoció que el país atravesaba un “periodo difícil”. Se comprometió a acelerar las reparaciones de las instalaciones energéticas y afirmó que Rusia estudiará la posibilidad de importar gasolina para ayudar a compensar lo que describió como «deficiencias temporales». También señaló que la industria armamentística nacional aumentará la producción de sistemas de defensa antiaérea para repeler futuros ataques ucranianos.

Putin presentó la ofensiva ucraniana como un intento de dividir a la sociedad rusa, frenar la ofensiva de Moscú y tratar de obligar al Kremlin a negociar en «términos ventajosos para nuestro adversario».

“No les daremos esa oportunidad”, afirmó.

Aunque Putin afirmó que la ofensiva ucraniana de largo alcance contra instalaciones petroleras rusas “no tiene absolutamente ningún efecto en la situación en el frente”, los analistas militares occidentales señalan que los ataques de medio alcance contra el ejército ruso en los últimos meses han obstaculizado la logística militar y ralentizado el ritmo de su avance, dejando el campo de batalla en un punto muerto.

El viernes, Putin visitó el cuartel general militar ruso que dirige las operaciones en Ucrania para recibir un informe sobre la toma de la ciudad de Kostyantynivka tras semanas de intensos combates. La describió como un paso clave hacia la toma de las cercanas ciudades de Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones que quedan en el llamado “cinturón forestal” de ciudades fuertemente fortificadas en la región de Donetsk que siguen en manos de Ucrania.

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1 / 7 | Ante la amenaza rusa: adolescentes en Ucrania comienzan preparación militar práctica . A medida que la invasión rusa se acerca a su 52º mes, las escuelas secundarias ucranianas están pasando de las clases teóricas a la preparación militar práctica, con instructores con experiencia en combate que enseñan a los adolescentes habilidades básicas de combate y supervivencia. - Agencia EFE 1 / 7 Ante la amenaza rusa: adolescentes en Ucrania comienzan preparación militar práctica A medida que la invasión rusa se acerca a su 52º mes, las escuelas secundarias ucranianas están pasando de las clases teóricas a la preparación militar práctica, con instructores con experiencia en combate que enseñan a los adolescentes habilidades básicas de combate y supervivencia. Agencia EFE Compartir

La toma de Kostyantynivka, un gran centro industrial, reviste “gran importancia estratégica”, afirmó Putin, vestido con uniforme de camuflaje, en unas declaraciones retransmitidas por televisión.

Por el momento, las autoridades ucranianas no se han pronunciado sobre la afirmación rusa. El viernes por la mañana, el Estado Mayor del ejército ucraniano informó de que había repelido 24 ataques rusos cerca de Kostyantynivka y otras localidades.

Putin también advirtió el viernes que “cuantos más ataques lance Kiev contra nuestras instalaciones civiles... mayor será la zona de seguridad que tendremos que crear” en Ucrania.

Lanzó otra amenaza a los aliados occidentales de Ucrania, al afirmar que Rusia examinará los detalles de su “participación en las hostilidades», y añadió que «necesitaremos este análisis para tomar posibles decisiones en materia de responsabilidad en el futuro".

Putin rechaza las propuestas de alto el fuego de Ucrania

El presidente ruso ha respondido a la propuesta de su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, de reunirse, retándole a que vaya a Moscú, algo inaceptable para Ucrania.

Putin ha rechazado la tregua propuesta por Kiev y sus aliados occidentales. Afirma que eso solo dará tiempo a las fuerzas ucranianas para descansar y reagruparse.

Ha condicionado cualquier alto el fuego a que Ucrania se retire de la parte de la región de Donetsk que aún controla, una exigencia que Ucrania ha rechazado. Putin ha afirmado que un acuerdo de paz definitivo debe obligar a Ucrania a renunciar a su aspiración de adherirse a la OTAN, a reducir su ejército y a proteger la lengua y la cultura rusas.

En la entrevista del domingo pasado, Putin afirmó que Ucrania había ofrecido limitar los combates a las cuatro regiones que Rusia se anexionó, pero que nunca llegó a capturar por completo: Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporizhia. Declaró que rechazó la propuesta porque liberaría a las fuerzas ucranianas de otras zonas en las que las tropas rusas han logrado avances y les permitiría concentrarse en repeler los ataques rusos en las cuatro regiones del sureste.

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“Ante una escasez catastrófica de personal, las fuerzas armadas de Ucrania parecen creer que esto podría ser su salvación”, subrayó Putin. “Salvar al régimen de Kiev no forma parte de nuestros planes”.

El Kremlin afirmó que la oferta se realizó a través de canales confidenciales; las autoridades ucranianas no se han pronunciado públicamente sobre ninguna propuesta de ese tipo.

Putin también rechazó una propuesta ucraniana para que ambas partes detuvieran mutuamente los ataques en profundidad dentro del territorio de la otra. Los ataques rusos en profundidad dentro de Ucrania son “mucho más potentes, precisos y, francamente, destructivos”, afirmó.

En el mortífero bombardeo del jueves contra Kiev, Rusia volvió a atacar zonas residenciales, a pesar de que afirmó que sus objetivos eran instalaciones militares. Por el contrario, la gran mayoría de los ataques ucranianos en Rusia han alcanzado instalaciones petroleras, fábricas de armas y otros objetivos militares.