El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá hizo un llamamiento este lunes a todos los populares “para limpiar al Partido Popular Democrático (PPD)” en lo que denominó como “Operación Limpieza profunda” y que pretende sacar a los “buscones” de esa colectividad.

“A ti popular, mi llamado es a que eleves tu voz y uses tu voto en cada oportunidad. Convoco a los populares de la base, a los que se nos fueron del partido, a los no populares que quieren tener una opción a considerar para el futuro y, especialmente, a los jóvenes, esa nueva generación que ya en las elecciones pasadas comenzó a decirnos que ese sucio y esa mugre no le atraía, a todos los convoco a la Operación Limpieza Profunda. Esto lo vamos a hacer nosotros los populares y los que, aunque no se sienten hoy populares, quieren abrirse caminos de esperanza”, dijo el exgobernador a través de las ondas radiales en su programa Sobre la Mesa (Radio Isla).

De inmediato, detalló los pasos a seguir para adecentar el PPD. Precisó que su llamamiento nace de la molestia, la inconformidad y la frustración de los populares luego de que trascendiera la controversia de los trabajos hechos por el presidente del partido, Héctor Ferrer, y el exsenador Roberto Prats a la empresa DCI Group. La empresa llevó a cabo una campaña negativa en Estados Unidos en contra del gobierno de Alejandro García Padilla.

“Es claro también que el Partido Popular no se ve, y no actúa, a la altura de los retos”, aseveró el exgobernador en un tono enfático.

Acevedo Vilá, quien es miembro del cuerpo regente del PPD, dijo que es el primer paso expresarse.

“Hazme llegar tu opinión y tu sentir por todos los medios posibles. Dime lo que estás dispuesto y dispuesta a hacer, con quién crees que hay que reunirse para hablar y dialogar, y a dónde hay que ir”, apuntó.

También dijo que hay que exigirles a los líderes actuales de la Pava que digan dónde están parados en esta controversia.

El Nuevo Día trató, sin éxito, de contactar al presidente del PPD. Mientras, el secretario general de la Pava, Carlos Delgado Altieri, dijo que reaccionaría “más tarde” por escrito.

Acevedo Vilá pidió a “los que estén disponibles” para limpiar el PPD que levanten la mano.

“Ustedes saben lo que pasa en una casa cuando no se limpia y no se le cuida, se comienza a llenar de sucio, de escombros, de mugre, y con el tiempo y el descuido llega el momento que hasta se hace difícil ver los cimientos y la estructura de una casa sólida. Eso es lo que ha pasado a nuestro partido. Lo primero que hay que hacer es una limpieza profunda”, afirmó, al recomendar usar “una manguera de presión para sacar la mugre y el hongo”.

Luego afirmó que, “a los que estén dispuestos a agarrar la manguera de presión para limpiar al PPD, que se hagan disponibles para asumir las posiciones que sean necesarias. A nivel local, a nivel regional y nacional. Como voluntario, como soldado de fila y/o asumiendo puestos de liderato”.

Rechazó que su iniciativa tenga el objetivo de dividir el PPD.

“Este camino es el único que puede salvar a este partido. El Partido Popular ha podido vivir y servirle al país a pesar de las diferencias entre sus líderes. Lo que no puede sobrevivir es la falta de principios y el compromiso con el servicio al país por encima de todo”, sostuvo.

“Estar unidos, sin propósito, sin visión y rodeados de mugre, es terminar siendo mugre. La limpieza es el primer paso para la unidad y la victoria”, añadió.

Igualmente, rechazó que el llamamiento busque impulsar candidaturas.

“No se trata de eso. Se trata de la búsqueda de un nuevo equipo, de abrirle las puertas a los populares que se sienten que no los escuchan, de dejar que entre el aire de otras ideas y de otras personas que se sienten desvinculados de este partido”, afirmó.

Pero el secretario general de la Pava discrepó del exgobernador y afirmó que sí se trata de un asunto de candidaturas.

“Aunque el licenciado Acevedo Vilá indica que no se trata de un asunto de candidaturas, resulta contradictorio porque de sus propias expresiones se desprende que se hace disponible para dirigir un movimiento dentro o fuera de las estructuras del partido”, dijo Delgado Altieri.

“Ahora bien, Acevedo Vilá dejó claro que, si no es posible o no se le escucha en el PPD, es momento de crear “una nueva casa”.

“Y si llegado el momento, juntos descubrimos que la casa está herméticamente sellada por lo sucio y la mugre, pues habrá llegado el momento de comenzar a construir la zapata de una nueva casa”, advirtió.

De paso, Acevedo Vilá no dejó pasar la oportunidad para dirigirse al Partido Nuevo Progresista (PNP), que aseguró necesita de “marronazos”.

“El Partido Popular se arregla con una manguera de presión. El PNP necesita que le caigan a marronazos. El hongo ya se comió las varillas del partido que fundó don Luis Ferré. Lo primero que deben hacer, si quieren tener un futuro de honestidad, es que tienen que empezar por dejar libres a todos esos puertorriqueños a quienes le vendieron la estadidad jíbara, en español, y en la que se iba a celebrar lo que somos los puertorriqueños”, expresó.

“Llegó el momento de movernos hacia adelante. Llegó el momento de la limpieza profunda”, terminó diciendo.