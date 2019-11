El excomisionado electoral Adrián González Costa fue ratificado este domingo como el candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), durante una asamblea de distrito en la que participaron decenas de delegados en la ciudad capitalina.

“Más que una aspiración, cumplo con mi deber de representar al Partido Independentista Puertorriqueño en la papeleta municipal de san Juan”, afirmó en declaraciones a El Nuevo Día. González fue también el aspirante a esa alcaldía por el PIP en las elecciones de 2016.

“Ese deber es parte de lo que el país está esperando que esté en esas papeletas, que son candidatos que representan honestidad, integridad, y que estamos lejos de lo que es la corrupción, lejos de todo lo que el país aborreció en el verano del 2019”, manifestó.

El aspirante, cuya candidatura será oficial una vez sea sometida ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) a partir del 1 de diciembre, apostará a recibir el insumo de las diversas comunidades respecto a cuáles entienden son las mejores vías para la solución de situaciones que enfrentan en la ciudad capital.

“Nos encontramos en una ciudad que no parece una ciudad capital. Todo lo contrario, se ve en todos sitios el abandono, se ve en todos sitios como no se les ha prestado atención a las necesidades de la gente”, abordó. “Las personas que se perfilan como candidatos del PPD y el PNP no representan en nada una esperanza para los sanjuaneros”.

Otra apuesta es al pensamiento de las nuevas generaciones, un grupo amplio al que no solo busca apelar, sino que buscará que esté representada dentro de la asamblea municipal.

“Mi plancha de asambleístas, que se compone por 14 personas, hay desde gente muy experimentada hasta estudiantes universitarios”, indicó.

Además de González, en la asamblea de ayer fueron ratificadas las candidaturas de Carmen Santiago, Darío Ortiz, Ángel “Luigi” Alicea, Mariam Ortiz y Alfonso Questell a los precintos 1, 2, 3, 4, y 5 respectivamente, en la Cámara de Representantes. Asimismo, se ratificaron las candidaturas de Adriana Gutiérrez y Andrés González en la carrera senatorial por el distrito de San Juan.