Ante la cercanía de la fecha límite para postularse a puestos de liderato en el Partido Popular Democrático (PPD), el secretario general de la colectividad, Carlos Delgado Altieri, se reunirá mañana con el presidente Héctor Ferrer para que le comunique si aspirará o no nuevamente a la presidencia del organismo político.

Delgado Altieri dijo ayer que no tiene información reciente sobre el estado de salud del máximo líder de la Pava, quien convalece hace días en la residencia de sus padres tras una operación reciente.

La determinación de Ferrer podría sacudir la cúpula del PPD, pues el periodo de radicación de candidaturas para cargos de liderato en la Pava, como parte de su reorganización, concluye el 15 de octubre.

Si Ferrer decide no aspirar, significaría que otros populares que podrían estar interesados en dirigir el PPD -y que no lo hicieron por deferencia al actual presidente- tendrían poco tiempo para dar un paso al frente.

“Si la decisión de Héctor es no radicar para la presidencia, el tiempo de radicaciones e, incluso la asamblea general (del 2 de diciembre), cambiaría su propósito. Lo que no debe pasar es que haya un cuadre de candidaturas a tres días de su cierre si Héctor no fuera el candidato a la presidencia”, sostuvo el senador Aníbal José Torres.

El legislador fue mencionado por dos alcaldes populares para presidir la Pava.

“He dicho que, para el Partido Popular, siempre voy a estar disponible como ente de diálogo consenso y unidad. Si Héctor decide no aspirar, todo cambia”, afirmó.

“Creo que debe haber un proceso de evaluación en la Junta de Gobierno del partido porque los escenarios cambian y no podemos dejar mal sabor entre los populares. No podemos dar la impresión de que se cuadraron candidaturas y no hubo la suficiente comunicación interna y externa que valide procesos”, agregó Torres.

Delgado Altieri, por su parte, dijo que no descarta tomar el mando del partido si Ferrer, quien es sobreviviente de cáncer en el esófago, no puede mantenerse en la jefatura.

“Eso podría ser. No puedo decir que no es algo que no lo he estado meditando, pero en su momento, teniendo ya todo el cuadro claro, pues entonces estaríamos tomando decisiones”, declaró.

No descartó igualmente que se acoja la sugerencia para que sea Torres quien asuma la dirección del PPD. “No creo que tenga aspiraciones a la candidatura para la gobernación. Por lo tanto, creo que podríaser una alternativa para el partido, no solamente para la presidencia, sino en cualquier otra posición clave dentro del partido”, apuntó Delgado Altieri.