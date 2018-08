El actual presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, sostuvo que no emitirá comentarios sobre los planteamientos y el llamamiento que hiciera al liderato de la colectividad el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá.

De paso, se reafirmó en que mantendrá a los colaboradores que hoy día hacen trabajo “voluntario” para el PPD, incluyendo al cabildero Ónix Maldonado, quien es donante de los populares y de los penepés.

Acevedo Vilá cuestionó la presencia -en las altas esferas del PPD- de individuos que solo están atentos a sus intereses personales e hizo un llamamiento a los populares para comenzar una “limpieza profunda” que saque “la mugre” y “el hongo” del partido. Adelantó que de no darse una verdadera reorganización de la Pava, que incluya a toda la base, podría comenzar a construir los cimientos de una “nueva casa”.

Cuestionado sobre estas expresiones, Ferrer optó por indicar que a todos los planteamientos hechos por Acevedo Vilá respondería de la misma forma.

“No voy a reaccionar a nada de ese señor. Si alguien quiere saber qué está haciendo el Partido Popular, que asista a las reuniones de reorganización, a las reuniones que hace la Junta de Gobierno, a todo el trabajo que se hace diariamente en el Partido Popular”, sostuvo en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

¿Tiene pensado reunirse con Acevedo Vila?, cuestionó este diario.

“No tengo nada que opinar de ese señor”, repitió Ferrer, quien asumió la dirección del PPD tras derrotar a Acevedo Vilá en unas primarias.

Precisamente, ayer el exgobernante aclaró que cuando habló de mugre y hongo se refirió a los “Ónix del partido”, el cabildero quien actualmente colabora con Ferrer en el partido. Maldonado junto a Carlos López López y Luis Balbino Arroyo además de realizar trabajo interno de la Pava, labora para la firma de cabildeo World Professionals Group, empresa para la cual hizo trabajos el exrepresentante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Elías Sánchez Sifonte.

Maldonado no solo sirvió de enlace para la cena de julio pasado en la que participó Ferrer, en la capital federal, con grupos conservadores, sino que ha sido un donante activo tanto del PPD como del Partido Nuevo Progresista (PNP). Según registros del Contralor Electoral ha donado, entre otros, a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González; y al excandidato a la alcaldía de San Juan, Leo Díaz. Solo en 2016, dio más dinero a candidatos del PNP ($10,725) que a candidatos del PPD ($5,800), de acuerdo con los datos en la página de la Oficina del Contralor Electoral (OCE).

¿Quién es la mugre?

“Ese (Maldonado) es un ejemplo -claramente- de la mugre, sí. No es porque le dé dinero a gente de los dos partidos. Hay gente que hace eso. Es que esa persona está en los más altos niveles de la dirección del Partido Popular en este momento. Una persona que le da dinero a los partidos”, sentenció Acevedo Vilá, quien es miembro de la Junta de Gobierno de la Pava.

“Esa persona es la persona de confianza del presidente del partido. Es la persona que tiene acceso a la información confidencial de la estrategia en Washington y le da dinero a Jenniffer González. Esa persona es socia de Elías Sánchez. Esa es la mugre y los líderes del Partido Popular que sigan en las de quedarse callados, pues mira se van a tener que echar a un lado. Esto es lo que indigna a los populares y al resto de los puertorriqueños. En el Partido Popular esto no existía. Mi llamado es a la base del partido”, apuntó.

Comparó la situación actual con los casos recientes de corrupción con los que se ha vinculado al PPD como el del convicto es recaudador, Anaudi Hernández y más reciente el exdirector de finanzas de David Bernier, quien se declaró culpable y admitió haber conspirado para cometer fraude, robo y lavado de dinero.

“Sufrimos a Anaudi y Anaudi tenía de la mano a Lutgardo (Acevedo López, contable y convicto por homicidio negligente). Anaudi era popular, Lutgardo era penepé. Después vino Sosa y ahora Ónix. De eso es que los populares allá abajo (en la base) se quedan. Es lo que no entienden y eso es lo que aparentemente algunos líderes populares no quieren hablar y si no se habla de esto, dónde se va a hablar”, cuestionó Acevedo Vilá.

Su llamado se une al que recientemente hizo el exgobernador Alejandro García Padilla, quien aunque no mencionó nombre alguno, alertó que mientras en el PPD habiten y colaboren personas identificadas o vinculadas con los “grandes intereses ausentistas”, incluyendo bonistas extranjeros, la colectividad se aleja de los postulados que dieron paso a su creación.

Pero Ferrer dijo que el trío de cabilderos no es nuevo en el PPD.

“Esta persona (Maldonado) no es ajena al partido. Aquí estamos hablando… Carlos y Ónix han colaborado en las últimas tres campañas (del PPD). Balbino colaboró en la campaña pasada, su familiares es popular completa”, indicó Ferrer.

“Se suma” en la política

“En la política uno suma, no resta. Nunca estuvo a mi lado anteriormente y en la política, como en la vida, uno suma colaboradores. La ayuda que hace (Maldonado) es voluntaria. Ni se le paga ni se le exige. Toda ayuda voluntaria del partido es bienvenida”, afirmó el presidente del PPD.

De acuerdo con la OCE, para el 2016 y el 2017 no figuran pagos de la Pava a Maldonado López o Albino. Ferrer recalcó que Maldonado, Balbino y López no son empleados del PPD sino “voluntarios”.

Cuestionado sobre el trabajo que hace Maldonado para el PPD, dijo “nos ha ayudado en dos cosas: en el asunto con el cabildeo en el partido republicano y nos ha ayudado a volver a levantar el mailing (listado de donantes que aporta al PPD) mediante depósito directo”.

“Sin lugar a dudas, no se ve bien ni es razonable que una persona aporte unas ciertas cantidades de dinero a ciertos partidos, pero eso se da todos los días. De lo que yo he podido dialogar y conversar, y compartir con él es que su trabajo que ha hecho es voluntario y ha sido en beneficio del partido. No es compatible ayudar de cerca, aunque voluntariamente, y tener nexos en el otro partido”, expresó.

“En el 2011 yo dejé un mailing que dejaba en aportaciones al partido $18,000 mensuales. Cuando regresé no teníamos ni mailing ni aportaciones mensuales. Onix nos ayudó a reconstruir una base de datos que se habían llevado otras personas y que las utilizan para beneficio personal. Nos ayudó a conformar el sistema y hemos podido levantar poco a poco ese mailing y tenemos por lo menos un mailing mensual en los últimos tres meses”, apuntó Ferrer.

¿Quién se lo llevó?, cuestionó este diario.

“Muchos de los que hablan”, dijo sin más detalles.

Ferrer sostuvo que mantendrá a Maldonado, quien no ha respondido múltiples llamadas de este diario, trabajando como colaborador del PPD.

“Toda persona que voluntariamente quiera ayudar al partido, así se aceptará. Respecto a las donaciones a gente de los partidos, ya se ha hablado con él al respecto. La conversación que sostuve con él ya se efectuó y se tomaron unas medidas al respecto. No se le ha dado ningún otro tipo de encomienda. Pero la conversación no es pública”, indicó.

Respecto a los elementos similares que pueda tener la participación de Maldonado, Balbino y López con el propósito de lograr beneficios personales, Ferrer sostuvo que tal cosa no ha ocurrido.

“Las encomiendas que ellos han tenido no conllevan ningún acto de corrupción y ningún acto ilegal. El PPD no tiene contratos con ellos. Es todo en el aspecto voluntario. (Maldonado) nunca me ha pedido nada a cambio. A mí personalmente nunca me ha pedido nada a cambio y el trabajo voluntario que ha hecho nos ha ayudado en ciertos asuntos y todo trabajo voluntario es bienvenido”, sentenció.