“Apenado” Pedro Pierluisi por el retiro político de “Quiquito” Meléndez

“Ha hecho una gran labor en el transcurso de los años a favor de mi ideal, el ideal de la estadidad, pero es una decisión muy personal que tomó, la respeto, y él va a contar con mi apoyo , tanto como representante, que es el cargo que ocupa actualmente, como, en el futuro, porque él no radicó para la reelección como representante”, declaró Pierluisi, quien no ha respaldado abiertamente a ninguno de los aspirantes como compañero de papeleta.

Se une a la campaña de Biden

“Yo estoy apoyando al presidente Biden abiertamente. La presidenta de la campaña, Julie Chávez Rodríguez, sí me ha pedido apoyo y yo he accedido a darlo. No tengo fechas específicas de actividades a las que estaré concurriendo o en las que estaré participando, pero sí yo me he ofrecido a ayudar al presidente Biden en su esfuerzo a la reelección”, manifestó el gobernador, quien se identifica con los demócratas.