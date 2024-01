Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

---

En ruta a las elecciones generales, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Enrique “Quiquito” Meléndez, anunció que no aspirará a la comisaría residente en Washington y dio por terminada su campaña a una de las candidaturas más importantes en el país.

El anuncio trasciende a dos meses de que endosara al gobernador Pedro Pierluisi en la contienda por la candidatura a la Gobernación y de que confirmara su intención de aspirar a la comisaría residente, abriendo las puertas a una primaria contra el senador William Villafañe.

Actualmente, el puesto de la comisaría residente lo ocupa Jenniffer González Colón, quien se apresta a retar a Pierluisi en unas primarias con miras a convertirse en la candidata por la Gobernación del PNP.

“Hace un tiempo, decidimos que no regresaría a la Legislatura de Puerto Rico, para buscar la posición de representante de Puerto Rico en el Congreso. En ese momento, las cosas se perfilaban muy bien, no obstante, esa no es la realidad de hoy y por eso doy por terminada mi campaña a comisionado residente”, expresó Meléndez.

Mediante una publicación compartida en redes sociales, con fotos familiares, Meléndez anunció su retiro de la política puertorriqueña, al tiempo que indicó que cumplió con “orgullo dos importantes promesas”: no afectar su relación de esposo y padre, y segundo, servirle con honestidad y honor a Puerto Rico.

Meléndez es abogado y juramentó al cargo como representante por acumulación el 22 de mayo de 2011, para ocupar una vacante en la Cámara de Representantes.

“Siempre he dicho que uno tiene la obligación de luchar por lo que cree correcto, por eso me han escuchado decir que uno siempre lucha por lo que cree. Claro está, eso no garantiza un resultado, pero cuando se hace con el corazón y por las razones correctas, se acepta el resultado, aunque no sea el deseado. Este no era el resultado que esperaba, pero lo acepto”, agregó el representante por acumulación.

De paso, Meléndez agradeció “todas las muestras de cariño y de respaldo” tanto de sus electores como de sus familiares y amigos.

En las pasadas elecciones generales de 2020, el representante obtuvo 71,308 votos (5.90%), según los resultados del escrutinio general publicados en la plataforma digital de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Mi campaña tenía el mejor plan y el mejor mensaje. Dicen que para muestra un botón basta… y todos fueron testigos del impacto en las redes sociales de nuestro comercial advirtiendo el riesgo de la alianza. En mi opinión, este debe ser el tema principal de la campaña, el riesgo que representa la alianza para la estadidad”, concluyó Meléndez.

El Nuevo Día intentó contactar al representante, pero no se ha recibido una respuesta.

Por su parte, Villafañe destacó que “Puerto Rico cuenta con grandes líderes que aportan a mejorar la calidad de vida de todos los puertorriqueños. Dar un paso al frente para servirle a nuestra Isla, es de valientes”.

“El PNP tiene grandes servidores que ponen primero el bien colectivo antes de las aspiraciones personales. José Enrique “Quiquito” Meléndez ha sido una persona que ha aportado mucho a Puerto Rico desde todas las posiciones que ha ocupado y que aun tiene mucho que aportar a nuestra isla”, agregó.

En un mensaje compartido en redes sociales, el senador novoprogresista, además, destacó: “Quiquito, al igual que toda su hermosa familia cuentan con mi aprecio y afecto. Mis puertas siempre estarán abiertas para él”.