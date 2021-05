El ex monitor federal de la Policía de Puerto Rico y aspirante a cabildero por la estadidad mediante nominación directa Arnaldo Claudio emplazó hoy, martes, al gobierno, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y al Partido Nuevo Progresista (PNP) a que “hagan lo correcto” e impugnen la probable elección del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares por no cumplir con el requisito de residencia para cabildear en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

“La impugnación debe venir de sus propias personas, el gobernador Pedro Pierluisi, el PNP para que hagan las cosas bien. Todo esto es ridículo. No importa de dónde sean las cosas que vienen mal, las tienen que impugnar. El que vea que esto tiene que saber que está mal del gobierno, de la CEE, del PNP, del que sea. A ellos que hagan lo correcto. Esperar que Arnado Claudio le haga el trabajo es hasta ridículo”, dijo en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Ha trascendido que Rosselló Nevares no vive en Puerto Rico y tampoco en Washington D. C.

Hasta el momento y según resultados extraoficiales provistos por el PNP, el exgobernador prevaleció como uno de los cuatro cabilderos por la estadidad en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Además de Claudio, también aspiraron por nominación directa Gregorio Igartúa, John Regis, Carlos Rivera Ortiz y Raúl Eduardo Rosas. También se impulsaba mediante ese mecanismo la candidatura del exalcalde de San Juan Jorge Santini.

La Ley 167-2020 que viabilizó la elección de seis cabilderos, efectuada el domingo, establece claramente que todo aspirante debe ser mayor de edad, dominar los idiomas español e inglés, ser residente de Puerto Rico o de Washington D. C. y “comprometerse, bajo juramento, a trabajar activamente a tiempo completo durante el término” de su elección, que es hasta el 2024.

Rosselló Nevares vive en McLean, Virginia, de acuerdo con su página profesional LinkedIN y la información que dio al diario The New York Times.

Adriel Jared Vélez Torres, el joven que según los resultados preliminares de la CEE, llegó en cuarto lugar entre los candidatos que estaban en la papeleta pra cabildear en la Cámara federal, dijo a El Nuevo Día que no descarta impugnar la elección de Rosselló Nevares.

“Vamos a esperar a que pase el escrutinio. No lo estoy descartando. No hay controversia madura todavía”, sostuvo.

Claudio recordó que Rosselló Nevares vive en Virginia desde que el pueblo exigió y logró su renuncia en el verano del 2019 tras hacer expresiones sexistas, machistas y homofóbicas.

“Que presente la dirección. Esta ley, específicamente la 167-2020, establece con mucha precisión cuáles son las reglas del juego y fueron claros desde el principio que había solo dos residencias: la de Puerto Rico y la de Washington D. C. Así que entiendo que el candidato Ricardo Rosselló debe presentar evidencia contundente de dónde vive”, puntualizó.

Reconoció que el liderato del PNP no impugnará a Rosselló Nevares por asuntos estrictamente políticos.

“El PNP no lo va a impugnar porque el liderato del PNP tiene que ver mas con la base que con lo que es correcto”, sentenció.

“Vamos a hacer un llamado a Carmelo Ríos, (secretario general del PNP), que desde el principio quería impugnar mi participación puesto que vivía en Virgina. Entonces, por qué no hace lo mismo con Ricardo. El gobierno y el PNP tienen que empezar a hacer las cosas bien. Eso fue una de las cosas que me motivó a participar (de la elección)”, sostuvo.

Vista larga del PNP y de la CEE

Contactado por El Nuevo Día, Ríos respondió que no le corresponde al PNP llevar una impugnación contra Rosselló Nevares.

“Esto (la elección) no es un evento del PNP. Es una elección abierta. Él (Claudio) tiene que llevar su reclamo ante la CEE”, dijo.

Sostuvo que Rosselló Nevares “la información que tenemos es que votó en las últimas elecciones y mantiene residencia en Puerto Rico”.

¿No está el PNP haciéndose de la vista larga ante una posible ilegalidad, tomando en consideración la Ley 167-20, pese a que corrió y organizó el evento?, cuestionó El Nuevo Día.

“Es que no es un asunto del PNP. Es una elección general. No le toca al PNP. No estamos levantando ningún alegato”, respondió.

Entretanto, el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, dijo a este medio que “si hay alguien que impugne esta cualificación del doctor Rosselló, entonces entraríamos. Si nadie lo impugna entonces lo hay que evaluar es si él presenta -con los documentos que se le requiera- (evidencia de dónde vive)”.

“Si cumple con los requisitos, nosotros certificamos. Si no cumple con los requisitos, no podemos certificarlo. La realidad es que alguien tendría que promover la impugnación. Nosotros lo hacemos voluntariamente ni vamos a cada uno de los candidatos y verificamos si somos impugnables o no”, explicó Rosado Colomer.

El gobernador, por su parte, ayer pidió que no se adelantara a conclusiones cuando se le cuestionó la posibilidad de que Rosselló Nevares fuese impugnado o no pueda cumplir con los requisitos de la Ley 167-2020.

Claudio insistió en que le corresponde al PNP y la CEE actuar.

“Si ellos no hacen esto y no le ponen seriedad a este asunto, pues sencillamente eso es lo que los penepés se merecen. Yo ahora mismo estoy en Washington D. C. Compré una residencia aquí”, dijo.

Agregó que tanto congresistas republicanos como demócratas “repudian a Rosselló Nevares” por sus ejecutorias en la gobernación.

“Los republicanos repudian a Rosselló y los demócratas. Yo no tengo que servir como punta de lanza para que el gobierno haga lo correcto, específicamente Carmelo Ríos se deje de ñoñeces”, afirmó.

“Un puñado de rossellistas lo escogió para lavarle la cara al individuo (Rosselló Nevares). Esa lavada de cara es un problema para el gobernador, para la comisionada residente (en Washingron, Jenniffer González), para el Congreso porque no hay respeto ninguno hacia Rosselló Nevares”, agregó.