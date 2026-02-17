Arranca la reorganización del PNP más de un año después de las elecciones

La primera ejecutiva indicó el martes que buscará la reelección en los próximos comicios electorales.

A más de un año de las elecciones generales, la presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, anunció este martes el inicio de la reorganización de la colectividad con la aprobación de un manual y un calendario, y la prioridad serán aquellos pueblos en los que no prevaleció la colectividad en los pasados comicios.

“Este manual de reorganización de nuestro partido incluye cuáles van a ser las reglas del juego para la reorganización de todos los municipios en los que el PNP no prevaleció en la pasada elección, y de aquellos municipios donde sí también tuvimos un alcalde que salió electo. ¿Qué nos permite este manual de reorganización? Primero, que el PNP va a comenzar, desde ya, su proceso de organizar sus funcionarios de colegio y su estructura política para la próxima elección del 2028″, dijo la gobernadora, en conferencia de prensa, tras la primera reunión del Directorio del PNP este año.

La reorganización arranca, por fases, en Dorado, Vega Baja, Morovis, Ciales, Barceloneta, Rincón, Hormigueros, Maricao, Guánica y Cayey.

PUBLICIDAD

“Este proceso de reorganización se abre este jueves para estos municipios, en la primera fase de reorganización de nuestra institución, que incluye no solamente los presidentes municipales, los vicepresidentes, los de juventud, los de mujeres, servidores públicos y los miembros por acumulación”, destacó.

La segunda fase, contó la presidenta del PNP, empieza el 5 de marzo, e incluye a Quebradillas, Isabela, Comerío, Salinas, Arroyo, Juncos, Naguabo, Luquillo, Río Grande y Loíza.

“Luego, la tercera fase, que será el jueves, 16 de abril, para los municipios de Toa Alta, Hatillo, Moca, Aguada, Sabana Grande, Adjuntas, Jayuya, Juana Díaz, Coamo y Trujillo Alto”, abundó.

Habrá una cuarta etapa, que empieza el 14 de mayo, en Arecibo, San Sebastián, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Lares, Guayama, Caguas, Yabucoa, Humacao y Carolina.

Al preguntársele por qué la reorganización de la Palma no comenzó inmediatamente luego de las elecciones generales, la mandataria contestó que buscaban identificar “las personas correctas para dirigir ese proceso”. Agregó que han visitado los pueblos para identificarlas y auscultar el sentir de la gente.

“Históricamente, la reorganización de nuestro partido siempre se hace en el segundo año, no en el primer año después de la elección”, expresó la presidenta del PNP.

Sin embargo, en el cuatrienio del 2020, mientras la Palma estuvo bajo la dirección de Pedro Pierluisi, en los primeros 60 días del 2021 se aprobó el manual de reorganización, el calendario y se ratificaron los presidentes no electos en cada pueblo.

El Directorio es el cuerpo regente del PNP y en la reunión, efectuada en el natalicio de su fundador, Luis A. Ferré, no estuvieron presentes los presidentes legislativos, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz. Ambos son primeros vicepresidentes de la colectividad.

PUBLICIDAD

El PNP aprobó, además, tres resoluciones, anunció la gobernadora. Una para fijar de manera oficial del 3 al 5 de marzo la Cumbre de la Estadidad, “reconocer la inversión de las Fuerzas Armadas en Puerto Rico”, incluyendo la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y una de felicitación a los policías en su semana.