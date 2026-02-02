Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasPolítica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Carmen Yulín Cruz buscará una silla en el Senado en el 2028

Pero la exalcaldesa de San Juan afirma que no considera regresar a las filas del Partido Popular Democrático

2 de febrero de 2026 - 5:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carmen Yulín Cruz se desafilió del Partido Popular Democrático en 2023. (david.villafane@gfrmedia.com)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

La exalcadesa de San Juan Carmen Yulín Cruz afirmó este lunes que buscará un escaño por acumulación en el Senado, en 2028, ante la preocupación que le causa, dijo, el rumbo que ha tomado la política en Puerto Rico y Estados Unidos.

RELACIONADAS

“Sí, en este momento, mi intención y mis acciones van dirigidas para correr para el Senado por acumulación en 2028 de manera independiente”, manifestó Cruz, quien, además de alcaldesa, fue representante bajo la insignia del Partido Popular Democrático (PPD).

Enfatizó que no le interesa retornar a la Pava, en momentos en que el liderato del partido se encuentra inmerso en un proceso de reorganización y se ha planteado atraer a electores disgustados de otras colectividades, como el Movimiento Victoria Ciudadana. Cruz se desafilió del PPD en 2023.

“Las raíces del Partido Popular están contenidas en tres palabras: pan, tierra y libertad. Durante toda mi vida política, yo he procurado hacerle honor a esos tres conceptos. Yo viviré siempre orgullosa de haber podido unir voluntades en San Juan debajo una insignia que me permitió –algunos piensan que positivamente, otros piensan que no tan positivamente– servicio ocho años”, destacó.

Su intención de postularse de manera independiente, recalcó, no quiere decir que no esté dispuesta a asociarse o relacionarse con personas de distintos partidos dispuestas a “unir voluntades”.

Indicó que aspira a que la política sea el lugar donde la gente se encuentra.

“Con el advenimiento de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, el mundo empieza a cambiar, y la política, ciertamente, cambia. Eso toca la política en Puerto Rico... En Puerto Rico, la política un poco se ha convertido en un, podemos decir, como un ‘reality show’. El más ‘rating’ que coge en la televisión. El más que insulta al otro”, opinó.

“Hay un proverbio que dice que, ‘mientras los elefantes pelean, la grama es la única que pierde’. Y eso quiere decir que mientras los políticos están haciendo de lo suyo –no todos–, el pueblo sigue sumido en una situación donde la vida en Puerto Rico es difícil, casi insostenible”, agregó Cruz.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, nació el 25 de febrero de 1963 en San Juan. Trabajó en el sector privado en Estados Unidos y en 1992, tras 12 años en Estados Unidos, Cruz Soto se involucró en la política local.Entre sus puestos, fue ayudante de la exgobernadora Sila María Calderón cuando fungía como alcadesa de la ciudad capital. En la foto del 22 de mayo de 2003, Cruz Soto es consolada cuando Calderón anunció que no buscaría la reelección. (GFR Media)El 23 de marzo de 2023 y tras varios meses fuera del ojo público, Cruz Soto reapareció para anunciar que se estaría desafiliando del Partido Popular Democrático, organización político por la que militó por más de 20 años. “Mi país por encima de mi partido. Traté que esas luchas se dieran desde adentro. (...) Pero uno no puede obligar a un partido a luchar por lo que no cree. No eran solo diferencias ideológicas...”
1 / 27 | Vistazo a la trayectoria política y vida de Carmen Yulín Cruz Soto. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, nació el 25 de febrero de 1963 en San Juan. Trabajó en el sector privado en Estados Unidos y en 1992, tras 12 años en Estados Unidos, Cruz Soto se involucró en la política local. - Teresa Canino Rivera

Cruz comentó, en entrevista con El Nuevo Día, que decidió anunciar su disponibilidad a regresar a un puesto electivo con tanta antelación a las elecciones generales porque necesita crear “una estructura electoral a través de todo Puerto Rico”.

“Y a mí no me gusta hacer las cosas a escondidas. Yo voy de frente y sin miedo”, expresó.

Cruz fue representante del 2009 al 2013. Posteriormente, del 2013 al 2020, fue alcaldesa de San Juan. Se mostró optimista de que, en 2028, logre nuevamente el favor del electorado.

“Yo nunca corro confiada. Yo lo que sí corro es convencida de que -como siempre- el país va a conocer dónde yo estoy parada de manera clara y que el país sabe que, en la gran mayoría de las ocasiones, yo soy el eco de las voces de la gente”, sostuvo.

Adelantó que, de llegar al Senado, se centrará en los temas de energía, agricultura sustentable, educación, derechos de la mujer y desarrollo económico.

Tags
Carmen Yulín CruzSenadoEleccionesPPD
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 2 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: