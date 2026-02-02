Carmen Yulín Cruz buscará una silla en el Senado en el 2028

La exalcadesa de San Juan Carmen Yulín Cruz afirmó este lunes que buscará un escaño por acumulación en el Senado, en 2028, ante la preocupación que le causa, dijo, el rumbo que ha tomado la política en Puerto Rico y Estados Unidos.

“Sí, en este momento, mi intención y mis acciones van dirigidas para correr para el Senado por acumulación en 2028 de manera independiente”, manifestó Cruz, quien, además de alcaldesa, fue representante bajo la insignia del Partido Popular Democrático (PPD).

Enfatizó que no le interesa retornar a la Pava, en momentos en que el liderato del partido se encuentra inmerso en un proceso de reorganización y se ha planteado atraer a electores disgustados de otras colectividades, como el Movimiento Victoria Ciudadana. Cruz se desafilió del PPD en 2023.

“Las raíces del Partido Popular están contenidas en tres palabras: pan, tierra y libertad. Durante toda mi vida política, yo he procurado hacerle honor a esos tres conceptos. Yo viviré siempre orgullosa de haber podido unir voluntades en San Juan debajo una insignia que me permitió –algunos piensan que positivamente, otros piensan que no tan positivamente– servicio ocho años”, destacó.

Su intención de postularse de manera independiente, recalcó, no quiere decir que no esté dispuesta a asociarse o relacionarse con personas de distintos partidos dispuestas a “unir voluntades”.

Indicó que aspira a que la política sea el lugar donde la gente se encuentra.

“Con el advenimiento de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, el mundo empieza a cambiar, y la política, ciertamente, cambia. Eso toca la política en Puerto Rico... En Puerto Rico, la política un poco se ha convertido en un, podemos decir, como un ‘reality show’. El más ‘rating’ que coge en la televisión. El más que insulta al otro”, opinó.

“Hay un proverbio que dice que, ‘mientras los elefantes pelean, la grama es la única que pierde’. Y eso quiere decir que mientras los políticos están haciendo de lo suyo –no todos–, el pueblo sigue sumido en una situación donde la vida en Puerto Rico es difícil, casi insostenible”, agregó Cruz.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, nació el 25 de febrero de 1963 en San Juan. Trabajó en el sector privado en Estados Unidos y en 1992, tras 12 años en Estados Unidos, Cruz Soto se involucró en la política local.

Cruz comentó, en entrevista con El Nuevo Día, que decidió anunciar su disponibilidad a regresar a un puesto electivo con tanta antelación a las elecciones generales porque necesita crear “una estructura electoral a través de todo Puerto Rico”.

“Y a mí no me gusta hacer las cosas a escondidas. Yo voy de frente y sin miedo”, expresó.

Cruz fue representante del 2009 al 2013. Posteriormente, del 2013 al 2020, fue alcaldesa de San Juan. Se mostró optimista de que, en 2028, logre nuevamente el favor del electorado.

“Yo nunca corro confiada. Yo lo que sí corro es convencida de que -como siempre- el país va a conocer dónde yo estoy parada de manera clara y que el país sabe que, en la gran mayoría de las ocasiones, yo soy el eco de las voces de la gente”, sostuvo.

