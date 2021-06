El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, solicitó al pleno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que investigue el alegado “vaciado de listas” que ocurrió en la elección de seis cabilderos por la estadidad el pasado 16 de mayo.

“La Comisión no puede hacerse de la vista larga. Estaré solicitando a la Comisión que se investigue en esos precintos a los funcionarios que trabajaron la noche del evento y conocer de primera mano por qué hay miles de votos menos a los reportados la noche del evento. Conforme al Artículo 10.3 del Código Electoral, estos son responsables de las actas que se producen en un colegio de votación”, dice Cruz en una carta a la CEE en la que pide la pesquisa.

Cruz presentó a la CEE un documento en el que detalla los precintos en los que, según él, se constata el llamado vaciado de listas que se refiere a que funcionarios de colegio hayan votado utilizando el registro electoral y papeletas no usadas.

La denuncia de vaciado de listas no solo fue hecha por Cruz sino también por los comisionados del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte; del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, así como por Manuel Álvarez Rivera, exasesor de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y dueño y administrador de la página elecciones de pr.org, conocida por documentar todos los datos de eventos electorales en la isla e internacionales.

Todos denunciaron que en la elección de los cabilderos pudo haber vaciado de listas.

“Toda la vida hemos hablado de vaciado de listas. Es un poco coloquial. A veces quien lo dice es un perdedor, pero ahora no. Ahora no lo podemos dejar escapar”, sostuvo Cruz.

Confrontado con esta queja, el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, ha dicho que el asunto debió ser atendido mediante una querella formal a la CEE, lo que hasta el momento no ha sucedido.

“Esto afecta esta Comisión y esta presidencia. Bajo esta Comisión y esta presidencia se dieron las elecciones más irregulares en la historia electoral, donde más casos se generaron en el tribunal. Acabamos de celebrar el evento electoral de menor participación en la historia del país al costo de $1.8 millones y ahora contamos con evidencia que posiblemente apunta al famoso vaciado de listas”, ripostó Cruz.

“No. Yo no tengo que hacer querella para que el presidente decida eso. Si él decide hacer eso (no actuar y pedir querella), pasa a la historia como el presidente que más cosas tuvo que investigar y no lo hizo”, agregó.

La elección de los cabilderos por la estadidad es el evento electoral con menor participación en la historia política de la isla. La participación fue de apenas 3.92%.

“Al finalizar la participación electoral de los super estadistas para la elección de los cabilderos del domingo 16, la Comisión aseguraba que fue menor al 5%”, señala Cruz en su carta.

“Culminado el Escrutinio General, resulta que la participación se redujo considerablemente. Según la OSIPE, de 104,000 electores la noche del evento, ahora se redujo a 92,000 para un 3.5% de participación electoral. Nadie pone en duda de que se trata del evento electoral de más baja participación en la historia de Puerto Rico. Pero hay ciertos precintos en Puerto Rico donde las irregularidades estadísticas, invitan a reflexionar qué pudo haber pasado dentro de esos colegios, luego de cerrar a las 5:00 de la tarde”, continúa la misiva.

“Según la Comisión, la noche del evento se reportó que habían votado 104,700 electores para un 4.44% de participación electoral. Luego de celebrar el Escrutinio General, en donde se sumaron los votos de 10 precintos que no se sumaron la noche del evento, los añadidos a mano, los votos adelantados de los hospitales, de confinados y otros, resulta que, en vez de aumentar el número de electores, se redujo a 92,448 electores para un 3.92%. Esto nunca había pasado en la historia electoral del País. Esta es la primera vez en la historia de la CEE que funcionarios electorales de un mismo partido, son los únicos responsables del vaciado de listas. En la elección de los cabilderos, por disposición del Código Electoral, los partidos políticos no tenían representación en los colegios de votación”, agrega la carta.

Destaca una tabla en la carta en la que especifica que los precintos Bayamón 10, Coamo 68, Coamo 75, Yabucoa 93, Salinas 78, Salinas 75 y otros 14 precintos tuvieron 17,584 votos de más, cantidad que fue corregida en el escrutinio del evento.

“El Partido Nuevo Progresista (PNP) facilitó los funcionarios electorales a los candidatos cabilderos y eso es de conocimiento público. La semana pasada, habíamos emplazado al PNP que explicara cómo es que para la primaria celebrada en Puerto Rico en agosto del 2020 para posiciones tan importantes como puede ser la del gobernador, legislador o alcalde de esos precintos, se movilizaran menos electores que para la elección de los cabilderos desconocidos del PNP”, dijo Cruz en su carta.

Acto seguido, Cruz hace constar en su carta las posibles violaciones al Código Electoral que se pudieron haber cometido de acuerdo con lo que dispone el Código Electoral. Menciona el Artículo12.1 de Violaciones al Ordenamiento Electoral, el Artículo 12.2 de Violación a Reglas y Reglamentos y el Artículo 12.6 de Alteración de Documentos Electorales.