Por casi tres meses, el país sabía que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced sería arrestada por el FBI por supuestos actos de corrupción mientras ocupaba La Fortaleza. La única pregunta que quedaba sin contestar era el “¿cuándo?”. La respuesta a esa pregunta llegó en la mañana de este jueves, cuando la también ex secretaria de Justicia fue detenida en su casa por agentes del Negociado Federal de Investigaciones.

La información de que sería arrestada no se hizo pública producto de una filtración a un medio noticioso o por medio de una fuente informativa anónima, sino que fueron Vázquez Garced y sus abogados quienes acudieron voluntariamente a los medios de comunicación a divulgar no solo que esperaban que fuese arrestada en cualquier momento, sino que también discutieron cuáles podrían ser los actos que llevarían a acusaciones y a su detención.

Previo a esa movida, en febrero de este año se conoció por medio de un reportaje de Las Noticias de TeleOnce, que un celular de Vázquez Garced fue incautado por los federales. Inicialmente, la exgobernadora negó la información, pero más tarde ese día 15 de febrero emitió expresiones desde su cuenta de Facebook.

“Ante la reciente información sobre investigaciones que ha trascendido, es importante aclarar que según han expresado las propias agencias hay múltiples investigaciones en curso. Como Ex Secretaria de Justicia y Ex Gobernadora de PR siempre he colaborado con toda aquella información que se entienda pueda contribuir al adelanto de estas. Como ha sido mi proceder y protegiendo la confidencialidad de cualquier investigación, sean estatales o federales, no haré ningún otro comentario al respecto. Mi agradecimiento por todos los hermosos mensajes enviados”, indicó Vázquez Garced.

Tres meses después de conocerse la incautación de un celular de Vázquez Garced, fuentes de El Nuevo Día confirmaron que John Blakeman, quien en 2019 colaboró y recaudó dinero para la campaña de la entonces aspirante a la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, estaba en negociaciones con las autoridades federales para declararse culpable en un esquema de financiamiento ilegal de campaña.

Ese mismo día, el 12 de mayo de este año, la defensa legal de la exgobernadora admitió que sería acusada por las autoridades federales. En entrevista con TeleNoticias de Telemundo, Vázquez Garced dijo que: “Las investigaciones aquí nadie sabe por dónde van. Yo sí le puedo decir al pueblo de Puerto Rico que yo no he cometido ningún delito, que yo no he incurrido en ninguna conducta ilegal ni incorrecta”.

En esa entrevista, Vázquez Garced estuvo acompañada por su abogado Luis Plaza Mariota, quien dijo entonces que la acusación contra la gobernadora sería por “algo bien técnico”.

“Te adelanto que, si viene algo, no va a ser algo como el pueblo de Puerto Rico está acostumbrado de que venga la gente que la grabaron cogiendo los billetes… Eso no nos va a pasar a nosotros. Si algo nos viene, va a ser un caso técnico. Lo vamos a litigar y lo vamos a ganar”, comentó Plaza, quien es un exfiscal.

Lo que trascendió en ese momento es que las autoridades federales investigaron a Vázquez Garced y a integrantes de su equipo de campaña por supuestamente haber aceptado financiamiento ilegal por parte de un extranjero, lo cual está prohibido por regulaciones federales. La investigación abarca también si hubo una acción oficial de la exgobernadora para beneficiar al donante, dijeron dos fuentes de El Nuevo Día.

El alegado donativo ilegal bajo pesquisa lo habría hecho el dueño de Bancrédito International Bank and Trust, Julio M. Herrera Velutini, de nacionalidad venezolana. La entidad bancaria internacional obtuvo licencia para operar en Puerto Rico en 2009.

Entre otras cosas, ha trascendido que la exgobernadora recibió, a modo de donativo, una encuesta política a cambio de favorecer al banquero venezolano con el despido del entonces comisionado de Instituciones Financieras, George Richard Joyner Kelly.

La renuncia del funcionario se dio el 6 de marzo de 2020. Se supo en aquel entonces que, supuestamente, había sido forzado a dimitir.

“Esa encuesta no fue solicitada por la gobernadora”, dijo Plaza Mariota en entrevista con la periodista del diario Primera Hora, France Rosario. “Esa encuesta la hicieron unas personas por su cuenta. Esa encuesta la tenían muchísimas otras personas. No solamente la gobernadora. La gobernadora, cuando esa encuesta se hizo, ya varias personas la tenían. La gobernadora nunca la utilizó”.

En esa entrevista, Plaza Mariota abundó sobre la encuesta y sus resultados.

“Esa encuesta supuestamente tenía a la gobernadora aventajando a Pierluisi en las primarias y ella no la utilizó, no la divulgó a la prensa, no la llamó a usted a decirle: ‘Mire, tengo esta encuesta, vamos a publicarlo’. O sea, es algo que hicieron terceros, sin conocimiento de la gobernadora. Algo que la gobernadora no utilizó, no divulgó, no le sacó ningún provecho. O sea, que yo no sé cómo eso puede ser un donativo ilegal cometido por la gobernadora. Quizás aquellos cometieron un delito de haber hecho una encuesta. Pero no, a la gobernadora no se le puede imputar lo de los actos de esas personas que hicieron por su cuenta”, reveló entonces.

Como parte de sus expresiones, Plaza Mariota rechazó que la salida de Joyner Kelly hubiese estado vinculada al banquero. Aludió a que había una investigación del Fiscal Especial Independiente que lo vinculaba y que llevaron a quitarle la confianza.

Más allá de lo que han expresado Vázquez Garced y sus abogados en distintos medios de comunicación, no será hasta este jueves a las 11:00 de la mañana, cuando la Fiscalía Federal lleve a cabo una conferencia de prensa en la que revelarán por primera vez los cargos y acusaciones tras el arresto de la exgobernadora.