El Negociado federal de Investigaciones (FBI, en inglés) arrestó esta madrugada a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced en su residencia, confirmaron varias fuentes de El Nuevo Día.

Stephen Muldrow, jefe de la fiscalía federal, informó en conferencia de prensa que la exmandataria enfrenta tres cargos por un supuesto esquema de soborno que involucra su campaña electoral en 2020.

El esquema en el que presuntamente participó la gobernadora involucró a varias personas, entre ellas, el dueño de Bancrédito International Bank and Trust, el venezolano Julio Martín Herrera Velutini, la expresidenta del mismo banco, Frances Díaz, un exagente especial del FBI que ofrecía asesoramiento al banquero venezolano, Mark Rossini, y el colaborador de campaña de Vázquez Garced, John Blakeman.

Tanto Blakeman como Ortiz se declararon culpables de participar en el esquema. La acusación emitida ayer incluye siete cargos contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini.

“El presunto esquema de soborno se elevó a los niveles más altos del gobierno de Puerto Rico, amenazando la confianza pública en nuestros procesos electorales e instituciones de gobierno”, sostuvo, en un comunicado, el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, Jr., de la División Penal del Departamento de Justicia.

El arresto de Vázquez Garced se produjo a poco más de dos meses desde que el grupo de abogados de la también exsecretaria de Justicia anticipó que podía ser acusada a nivel federal por supuesto fraude electoral.

Esta mañana, aunque no reveló nombre alguno, la portavoz de dicha agencia en Puerto Rico, Limary Cruz Rubio, indicó a este diario que son tres los arrestos por corrupción que se están ejecutando esta madrugada.

“No te puedo dar nombres de los acusados, ni te puedo hablar de específicos, porque todavía no hemos concluido los arrestos y esta acusación está sellada hasta que se efectúen los arrestos. De manera que, entonces, estoy limitada en lo que te puedo decir. Pero sí son tres órdenes de arresto por corrupción”, detalló la portavoz.

Muldrow reveló, posteriormente, que Herrera Velutini y Rossini están fuera de la isla, en Londres y Madrid, respectivamente, por lo que las órdenes de arresto aún están en proceso.

Anteriormente, se había reportado que Vázquez Garced entregó su celular a las autoridades federales y, aunque no negó ni confirmó este dato, dijo, en aquel momento, que estaba dispuesta a colaborar con cualquier investigación.

La exmandataria, junto a sus abogados, habían anticipado una acusación federal el pasado 12 de mayo.

“Las investigaciones aquí nadie sabe por dónde van. Yo sí le puedo decir al pueblo de Puerto Rico que yo no he cometido ningún delito, que yo no he incurrido en ninguna conducta ilegal ni incorrecta”, afirmó, en ese momento, Vázquez Garced en entrevista con Telenoticias.

Su abogado, entretanto, sostuvo que esperaban “un caso técnico”.

“Te adelanto que, si viene algo, no va a ser algo como el pueblo de Puerto Rico está acostumbrado de que venga la gente que la grabaron cogiendo los billetes… Eso no nos va a pasar a nosotros. Si algo nos viene, va a ser un caso técnico. Lo vamos a litigar y lo vamos a ganar”, comentó, ese día, el licenciado Luis Plaza, quien es exfiscal.

Ese mismo día, previo a las declaraciones de Vázquez Garced y su abogado, El Nuevo Día reseñó que John Blakeman Ortiz, colaborador y recaudador de la campaña electoral de la exgobernadora, estaba en negociaciones con las autoridades federales para aceptar su culpa en un esquema de financiamiento ilegal de la campaña de 2020.

Precisamente, hoy el tribunal deselló la acusación contra Blakeman, quien se declaró culpable en marzo por conspiración, soborno con fondos federales y un esquema de kickbacks, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía federal, el mismo esquema por el que hoy es acusada Vázquez Garced.

Tres fuentes de este medio confirmaron, en ese momento, que la investigación también involucraba a otros colaboradores cercanos de Vázquez Garced y a la propia exgobernadora, por supuestamente haber aceptado financiamiento ilegal por parte de un extranjero, lo cual está prohibido por las leyes electorales.