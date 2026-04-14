¿Cuánto fue? Esta es la propina que Donald Trump dio a una conductora de DoorDash que le llevó McDonald’s a la Casa Blanca

Washington - El presidente Donald Trump recibió el lunes en la Oficina Oval dos bolsas de McDonald’s entregadas por una conductor de DoorDash, a quien le dio una propina de $100, utilizando su comida favorita y un toque de “reality show” para promover una política contributiva que, según afirma, ha significado grandes reembolsos para los estadounidenses que reciben propinas.

Sharon Simmons, vestida con una camiseta de “DoorDash Grandma”, se acercó a la puerta exterior del Despacho Oval y llamó mientras las cámaras de los medios de comunicación rodaban. Trump se asomó y dijo: “Hola. Me alegro de verte”, antes de proclamar: “¡Mira esto!” y luego, mirando hacia un grupo de periodistas cercanos, ofrecer: “Esto no parece un montaje, ¿verdad?”.

Lo era, por supuesto. Solo para entrar en la Casa Blanca es necesario obtener un permiso previo y pasar por el control de seguridad, mientras que acceder al Despacho Oval -por no hablar de acercarse tanto al presidente- habría sido imposible sin controles adicionales y verificaciones de antecedentes.

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Aun así, la Casa Blanca ha intentado llamar más la atención sobre una parte del paquete de impuestos y gastos respaldado por Trump y aprobado el verano pasado que permite a los estadounidenses deducir temporalmente algunos impuestos federales de los ingresos obtenidos por propinas. Permite a ciertos trabajadores deducir hasta $25,000, pero se reduce gradualmente para aquellos con ingresos más altos.

Los funcionarios están intensificando la campaña de publicidad antes del Día de Impuestos del miércoles, incluso cuando el tema ha quedado opacado durante semanas por la guerra en Irán —que ha elevado los precios de la gasolina y sacudido los mercados financieros— y, más recientemente, por la disputa de Donald Trump con el Pope Leo XIV

McDonald’s es uno de los restaurantes favoritos del presidente desde hace mucho tiempo, y ya lo ha utilizado antes con fines políticos.

En 2019, durante su primer mandato, cuando el cierre del Gobierno había reducido el personal de cocina de la Casa Blanca, ordenó un McDonald’s, junto con montones de comida rápida, para servir a los Clemson Tigers, campeones de fútbol americano de la NCAA. Trump también protagonizó una de las paradas más memorables de su exitosa campaña de reelección de 2024 al visitar un restaurante McDonald’s de Pensilvania, donde trabajó en la estación de frituras y respondió a las preguntas de los periodistas desde la ventanilla de autoservicio.

El lunes, Simmons, que según DoorDash era de Arkansas, relató cómo los cambios fiscales habían ayudado a reducir la cantidad de ingresos que tenía que declarar. Simmons dijo posteriormente a los periodistas que había ganado más de $11,000 en propinas al año. Las cifras exactas de sus ahorros eran difíciles de verificar sin la declaración de impuestos de Simmons no fue proporcionada a los periodistas.

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Trump le preguntó entonces: “¿Le gustaría dar una pequeña rueda de prensa conmigo?” y la hizo colocarse torpemente a su lado mientras respondía a las preguntas sobre sus amenazas de bloquear el estrecho de Ormuz y su negativa a disculparse ante el Papa León.

El presidente acabó preguntando a Simmons: “Creo que votaste por mí. ¿Tú crees?” A lo que ella respondió: “Um, tal vez”. Impertérrito, Trump continuó: “He oído que eres una gran seguidora. Te lo agradecemos”.

Cuando un periodista le preguntó más tarde si la Casa Blanca daba buenas propinas, Simmons dudó: “Um... potencialmente”.

“Espera”, cacareó Trump, metiendo la mano en el bolsillo para sacar un billete de $100 y entregándoselo a Simmons con una sonrisa. Ella cogió el dinero, se rió y terminó: “Sí, mucho”, mientras el presidente le daba una palmada en la espalda y sonreía.

Trump también invitó a Simmons y a su marido a un combate de UFC que está ayudando a organizar en el jardín de la Casa Blanca para conmemorar su 80 cumpleaños en junio. Y volvió a dirigirse a Simmons para preguntarle si cree que “los hombres deberían jugar en deportes femeninos”, un tema frecuente en sus críticas a los demócratas por apoyar demasiado los derechos de los transexuales.

“Realmente no tengo una opinión al respecto”, respondió Simmons, lo que provocó que Trump insistiera: “Apuesto a que sí”.

“No, no”, insistió. “Estoy aquí por no cobrar impuestos sobre las propinas”.

La Casa Blanca dijo después que Trump entregó personalmente la comida -consistente en hamburguesas con queso y patatas fritas- al personal.

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