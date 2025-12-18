Opinión
NoticiasPolítica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump da un bono de $1,776 para los militares

En un discurso desde la Casa Blanca, el presidente aseguró que la economía se fortalece, pese a una contratación más débil y mayor inflación

17 de diciembre de 2025 - 6:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En 2026, Trump y su partido se enfrentan a un referéndum sobre su liderazgo mientras la nación se dirige a las elecciones de mitad de mandato que decidirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado. (Alex Brandon)
Por Servicios combinados

El presidente Donald Trump intentó en un discurso en vivo desde la Casa Blanca convencer al público estadounidense de que se equivoca al preocuparse por la economía del país, al asegurar que cualquier dificultad está siendo corregida.

Las encuestas muestran que la mayoría de los adultos en Estados Unidos está frustrada con el manejo económico de Trump. Las deportaciones masivas de inmigrantes impulsadas por el presidente republicano también son impopulares.

Trump y su partido están a menos de un año de las elecciones de medio término, que decidirán el control de la Cámara de Representantes y el Senado. Trump ha dicho que cree que más estadounidenses lo respaldarían si conocieran mejor lo que él considera sus logros.

“Hace once meses heredé un desastre, y lo estoy arreglando”, dijo Trump.

Sus declaraciones se produjeron en un momento crucial, mientras intenta reconstruir una popularidad que se ha ido erosionando de manera constante. Las encuestas públicas muestran que la mayoría de los adultos en Estados Unidos está frustrada con su manejo de la economía, en momentos en que la inflación repuntó tras la imposición de aranceles que elevaron los precios y la contratación se desaceleró.

Flanqueado por dos árboles de Navidad y con un retrato de George Washington detrás, en el Salón de Recepciones Diplomáticas de la Casa Blanca, Trump buscó atribuir cualquier preocupación por la alta inflación a su antecesor, Joe Biden.

En 2026, Trump y su partido enfrentarán un referéndum sobre su liderazgo, cuando el país se encamine a las elecciones de medio término que decidirán el control de la Cámara y el Senado.

Las expresiones del presidente ofrecieron a Trump la oportunidad de recuperar algo de impulso, luego de que las derrotas republicanas en las elecciones de este año generaran dudas sobre la solidez de su coalición.

Trump llevó gráficos para sostener su argumento de que la economía sigue una trayectoria ascendente.

Sin embargo, los datos duros que maneja el público describen un panorama más complejo: una economía con cierta estabilidad, pero con pocas razones para inspirar una confianza amplia.

El mercado bursátil ha subido, los precios de la gasolina han bajado y las empresas tecnológicas están realizando grandes apuestas en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Pero la inflación, que había descendido tras alcanzar un máximo de cuatro décadas en 2022 durante la administración de Biden, volvió a acelerarse después de que Trump anunciara sus aranceles en abril.

El índice de precios al consumidor aumenta a una tasa anual de 3%, frente al 2.3% registrado en abril.

La presión sobre el costo de vida también se ve agravada por un mercado laboral que se debilita. Las ganancias mensuales de empleo han promediado apenas 17,000 desde el “Día de la Liberación” de abril, cuando Trump anunció impuestos a las importaciones que luego suspendió y reajustó meses después.

La tasa de desempleo ha subido de 4% en enero a 4.6%.

Bono para miembros de la milicia

Además, anunció que otorgará a los 1.4 millones de miembros de las Fuerzas Armadas un “bono especial” por valor de $1,776, cifra simbólica que hace referencia al año de la fundación del país.

Trump dijo que 1,45 millones de miembros del servicio militar recibirán el “dividendo del combatiente antes de Navidad”.

“Los cheques ya están en camino”, afirmó.

Breaking NewsDonald TrumpCasa Blanca
ACERCA DEL AUTOR
Servicios combinados
