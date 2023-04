Liderazgo, preparación y experiencia administrativa son algunas de las cualidades que debe tener la persona que se convierta en el nuevo líder del Partido Popular Democrático (PPD), sostuvo este domingo el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, sin endosar de manera específica a ninguno de los candidatos.

“Son tres cosas que tomaría mucho en consideración”, manifestó el alcalde a El Nuevo Día, de cara a la elección del 7 de mayo, en la que los afiliados al PPD seleccionarán al próximo presidente o presidenta de la colectividad.

El ejecutivo municipal destacó que, al momento de elegir, los electores deben tener presente las elecciones generales del próximo año, de modo que quien salga electo “sea una opción real para lograr la victoria en el 2024″.

Además, enfatizó en la importancia del conocimiento y preparación a nivel administrativo, sobre todo, tomando en consideración los proyectos de reconstrucción en el archipiélago y la posibilidad de que quien presida la colectividad aspire también a la gobernación.

“Estamos ante un escenario único en nuestra historia recién, estamos hablando de miles de millones de dólares que están disponibles para hacer un Puerto Rico nuevo para los próximos treinta, cuarenta años, y para mí, eso es importante”, manifestó.

“Como yo sé que esos mismos aspiran a la gobernación, (observa) cómo llevas ese mensaje, cómo presentas lo que debe ser el llevar a Puerto Rico por ese camino hacia los próximos treinta a cuarenta años”, apuntó.

Miranda Torres ha sido crítico del nivel central de la estructura del PPD. En una entrevista con este medio el pasado año, para este mismo periodo, dijo sentirse alejado de la cúpula del partido, habló sobre la necesidad del PPD de “encarrillar su rumbo”, descartó hacerle campaña a la colectividad y, en aquel momento, no retiró de la mesa, incluso, una candidatura como independiente de cara al 2024. Pero el panorama que el alcalde describió hoy es distinto.

“Tengo que decirte que en este proceso de reorganización he tenido unos momentos buenos, me he ido pegando un poquito más. Todavía hace falta tener ese líder y que seamos afín y ver cómo entonces ayudamos al partido a lograr esa victoria en el 2024″, subrayó, al tiempo que confirmó sin dudas que para las elecciones en el próximo año “corro bajo la insignia del PPD”.

El alcalde indicó que, como parte de la reorganización del partido a nivel municipal en Caguas, ha visitado 26 de las 50 unidades en los 11 barrios de la ciudad, encuentros comunitarios en los que se ha abordado la elección del 7 de mayo.

“El mensaje que le he estado llevando es que cada cual busque en su corazón quién entienden que puede liderar el partido y por ese es que van a votar, yo no estoy favoreciendo a nadie”, subrayó.

En la elección del 7 de mayo se enfrentan por la presidencia del partido el representante Jesús Manuel Ortiz y los alcaldes de Morovis y de Villalba, Carmen Maldonado y Luis Javier Hernández, respectivamente. Pero en torno a la candidatura a la gobernación bajo la insignia del PPD también han sonado otros nombres, como el senador Juan Zaragoza, el exgobernador Alejandro García Padilla y el excandidato a la gobernación Carlos “Charlie” Delgado Altieri.

“Pueden surgir muchos (aspirantes). Lo que les exhorto a la gente es que hagan ese análisis ponderado y, en su momento, tomen la decisión correcta”, mencionó Miranda Torres.

En aspectos técnicos, de cara a la elección del 7 de mayo, el alcalde de Caguas indicó que la cantidad de colegios de votación que hasta el momento serán habilitados, pudiera ser insuficiente.

“Ahora mismo tenemos dos colegios que se han abierto, pero estamos favoreciendo que abran más colegios, para que se le haga más fácil a la gente ir a votar ese 7 de mayo”, manifestó. “Se deberían abrir más. Por ejemplo, en mi ciudad hay 11 barrios, algunos muy distantes, que yo vería que la participación se les haría un poco incómoda”, dijo al sostener que Caguas debería tener al menos dos colegios adicionales.

“Eso va a depender principalmente de los que están organizando el evento, el partido y la Comisión Estatal de Elecciones. Hay unos asuntos que hay que tomar en consideración, los costos que esto conlleva, los seguros que hay que tener, y en ese camino posiblemente a nivel local el partido nuestro puede aportar alguito”, expresó.

Miranda Torres conversó con este medio durante la actividad “De Pascua pa‘ la plaza”, un evento auspiciado por el Municipio dirigido principalmente a los niños que reunió a cientos de familias en la plaza pública de la ciudad a partir del mediodía, como parte de la celebración del Día de Pascuas.

El evento incluyó una presentación del Teatro de Títeres del Municipio Autónomo de Caguas, el grupo Atención Atención, la banda Narices Rojas y la orquesta Reconstrucción, además de la apertura del Jardín de Pascua, donde los niños recolectaban huevos de Pascua.