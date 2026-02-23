El gran discurso de Donald Trump se dará ante una nación cambiada y un Congreso marginado

Washington - El presidente Donald Trump se presentará ante el Congreso el martes para pronunciar el discurso anual sobre el Estado de la Unión ante una nación repentinamente transformada.

Tras un año en el poder, Trump se ha convertido en un presidente que desafía las expectativas convencionales. Ha ejecutado una agenda que da vueltas de cabeza, trastocando las prioridades en casa, rompiendo alianzas en el extranjero y desafiando el sistema fundacional de controles y equilibrios de la nación. Dos estadounidenses fueron asesinados por agentes federales mientras protestaban contra las redadas de inmigración y las deportaciones masivas de la administración Trump.

Mientras los legisladores se sientan en la Cámara de Representantes a escuchar la agenda de Trump para el año que viene, el momento es existencial para el Congreso, que esencialmente ha quedado marginado por su alcance expansivo, con el presidente republicano pasando por alto su escasa mayoría republicana para acumular un enorme poder para sí mismo.

“Es una locura”, dijo Nancy Henderson Korpi, una jubilada del norte de Minnesota que se unió a un grupo de protesta Indivisible y planea ver el discurso desde casa. “Pero lo que más me inquieta es que el Congreso acaba esencialmente de ceder su poder”.

Dijo: “Podríamos tomar algunas decisiones y cambios acertados si el Congreso hiciera su trabajo”.

El estado de la unión es convulso

El país se encuentra en una encrucijada, celebrando su aniversario número 250 al tiempo que experimenta algunos de los cambios más significativos en su política, sus políticas y su estado de ánimo general en la vida de muchos estadounidenses.

El presidente ha conseguido imponer su agenda en el Congreso cuando lo ha necesitado -a menudo presionando a los legisladores con una llamada telefónica durante votaciones en las que la agenda estaba en peligro-, pero la mayoría de las veces ha evitado el complicado toma y dame del proceso legislativo para imponerse a su propio partido y a la oposición demócrata, a menudo unificada.

El principal logro legislativo de Trump hasta la fecha es la gran ley de recortes fiscales del Partido Republicano, con sus nuevas cuentas de ahorro para bebés, la ausencia de impuestos sobre las propinas y otras deducciones especiales, y los fuertes recortes a Medicaid y a la ayuda alimentaria SNAP. También impulsó más de 170,000 millones de dólares a Seguridad Nacional para sus deportaciones de inmigrantes.

Pero el Congreso, liderado por el Partido Republicano, se ha mantenido en gran medida al margen mientras Trump se hacía dramáticamente con el poder a través de cientos de acciones ejecutivas, muchas de ellas impugnadas ante los tribunales, y una voluntad de hacer lo que fuera necesario para imponer su agenda.

“Recuperar un poder perdido no es tarea fácil en nuestro orden constitucional”, escribió el juez Neil Gorsuch en la histórica reprimenda del Tribunal Supremo a la política arancelaria de Trump el viernes.

Gorsuch dijo que sin que el tribunal intervenga en cuestiones importantes, “nuestro sistema de poderes separados y controles y equilibrios amenaza con dar paso a la acumulación continua y permanente de poder en manos de un solo hombre.”

Trump va por libre, con o sin Congreso

Desde recortar la plantilla federal hasta poner patas arriba el calendario de vacunas infantiles, pasando por atacar a Venezuela y capturar al presidente de ese país, el alcance de Trump parecía no tener límites.

Su administración inició investigaciones sobre posibles enemigos políticos, impuso su nombre a edificios históricos, incluido el famoso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, y quizás lo más visible ha sido la redada de personas y la conversión de almacenes en centros de detención para las deportaciones.

En casi todos los pasos del camino, hubo momentos en los que el Congreso podría haber intervenido, pero no lo hizo.

Los demócratas, en minoría, trataron a menudo de contrarrestarlo, incluso deteniendo los fondos rutinarios de Seguridad Nacional a menos que se impusieran restricciones a las medidas de inmigración.

Pero los republicanos creen que el país eligió al presidente y dio a su partido el control del Congreso para alinearse con su agenda, según un alto asesor de liderazgo del GOP que insistió en el anonimato para discutir la dinámica.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, de Luisiana, ha dicho que Trump será el presidente “más consecuente” de la era moderna.

Los demócratas planean boicotear el discurso o guardar un silencio sepulcral.

“El estado de la Unión se está desmoronando”, dijo el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York.

El Congreso se impone, a veces

Ha habido ocasiones en las que el Congreso se ha enfrentado a la Casa Blanca, pero han sido raras, como la presión bipartidista de alto perfil de los congresistas Thomas Massie, republicano de Wyoming, y Ro Khanna, demócrata de California, para forzar la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, frente a las objeciones de Johnson y de los líderes del Partido Republicano. Thomas Massie, republicano de Kentucky, y Ro Khanna, demócrata de California, para forzar la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, a pesar de las objeciones de Johnson y de los líderes del Partido Republicano.

El despliegue de poder del Congreso ha provenido con mayor frecuencia de unos pocos republicanos renegados que se unen a la mayoría de los demócratas para controlar al presidente, como cuando la Cámara de Representantes votó a favor de bloquear los aranceles de Trump a Canadá. El Senado impulsó una resolución sobre poderes de guerra para impedir la acción militar en Venezuela sin la aprobación del Congreso, pero se retractó tras la intervención de Trump.

Han sido en su mayoría votos simbólicos, porque el Congreso no tendría los números para superar cualquier veto esperado de Trump.

Más a menudo, el Congreso ha complacido a Trump, revocando la financiación bipartidista ya aprobada para la ayuda exterior de USAID o la radiodifusión pública o no deteniendo los ataques militares estadounidenses contra presuntos barcos de contrabando de drogas que mataron a dos supervivientes en el Caribe. Cuando Trump indultó el primer día a unas 1,500 personas acusadas por el atentado del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio, los republicanos del Congreso no pusieron objeciones.

Y cuando el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump con el multimillonario Elon Musk comenzó a despedir a trabajadores federales, los legisladores del Partido Republicano señalaron su aprobación formando su propio caucus DOGE en el Capitolio.

“La cuestión central para nosotros es si el público entiende lo que está en juego”, dijo Max Stier, director general de Partnership for Public Service, una organización sin ánimo de lucro centrada en la gestión gubernamental y la democracia. “Estamos en medio de la transformación más significativa de nuestro gobierno y nuestros funcionarios públicos en nuestra historia como país”.

Dijo que unos 300,000 empleados federales fueron despedidos o trasladados, mientras que 100,000 nuevas contrataciones o recontrataciones han ido a parar en su mayor parte a Seguridad Nacional.

Los controles y equilibrios están en entredicho

En los tribunales de todo el país se están presentando casos contra la administración a niveles récord, ya que el Congreso estaba “dormido al volante”, dijo Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, que ha presentado más de 150 casos contra la administración, parte del mayor esfuerzo legal contra un poder ejecutivo en la historia de Estados Unidos.

Pero el sistema judicial ha estado sometido a tensiones, y la Casa Blanca no siempre ha acatado las sentencias judiciales. Los legisladores del Partido Republicano se han unido a las críticas de Trump a los tribunales, exhibiendo fuera de sus oficinas carteles de jueces a los que quieren destituir.

La próxima gran prueba será el proyecto de ley de prueba de ciudadanía para votar que Trump quiere antes de las elecciones de mitad de mandato.

La Cámara de Representantes ha aprobado la ley SAVE America, que exigiría certificados de nacimiento o pasaportes para registrarse para votar en las elecciones federales y un documento de identidad con fotografía en las urnas. Sus partidarios afirman que es necesario para acabar con el fraude, mientras que sus detractores sostienen que impedirá votar a millones de estadounidenses por carecer de documentos de ciudadanía fácilmente disponibles.

El Senado tiene mayoría para aprobar la medida, pero no los 60 votos necesarios para superar un previsible obstruccionismo de los demócratas.

Trump ha prometido acciones ejecutivas si el Congreso no aprueba la legislación.

