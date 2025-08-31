“Esta marcha no va a ser el fin”: decenas se movilizan en reclamo por la independencia de Puerto Rico

Ciudadanos convocados por más de una veintena de organizaciones que reclaman la independencia para Puerto Rico marcharon este domingo hasta el Viejo San Juan.

Ciudadanos convocados por más de una veintena de organizaciones que reclaman la independencia para Puerto Rico marcharon este domingo hasta el Viejo San Juan, donde, además de reclamar la autonomía para el país, denunciaron que el “sometimiento colonial” ha forzado al país a un sistema de gobierno “antidemocrático”.

“Queremos la independencia para que al fin podamos gobernarnos propiamente... los gobiernos colonialistas del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP), que han sido lacayos proponentes de políticas neoliberales, machistas y antiobreras ya no tendrán fuerza en un Puerto Rico soberano", lee parte de una declaración conjunta avalada por las organizaciones.

La iniciativa, que se celebró sumultáneamente en varias ciudades de los Estados Unidos, salió desde el área sur del Capitolio hasta los predios del Tribunal Federal en el Viejo San Juan. Allí escucharon la música de las “Barrileras de 8M” y La Borinqueña Revolucionaria, en voz de la cantautora puertorriqueña Ile.

“Cuando un pueblo da va pa’ lante no hay imperio que lo aguante”, “Deja ya ese lelolai, patria y lucha es lo que hay”, “Dile no, dile no, a la colonia dile no” fueron algunas de las consignas que se escucharon a través del caluroso trayecto. Otras personas optaron, asimismo, por llevar carteles con mensajes, como “Puerto Rico está en nuestras manos”, o por ondear la bandera de Puerto Rico.

Entre los asistentes se observó a la actriz puertorriqueña Magaly Carrasquillo como parte de un grupo de mujeres con atuendos que recordaban el que usó la líder nacionalista Lolita Lebrón el 1 de marzo de 1954, cuando cuatro puertorriqueños irrumpieron en el Congreso de Estados Unidos, desplegaron la monoestrellada y dispararon en el hemiciclo de la Cámara de Representantes.

“Puerto Rico vive en un deterioro económico en caída libre desde hace más de una década. Nuestra economía, que funciona como un apéndice de la estadounidense, no responde a nuestros intereses y necesidades”, leyó Juan Camacho, de la organización Toabajeños en Defensa del Ambiente.

“Tenemos una economía basada en atraer inversionistas extranjeros con jugosos incentivos contributivos inaccesibles para los y las puertorriqueñas”, agregó Camacho, al leer parte de la expresión conjunta firmada por las organizaciones que respaldaron la actividad.

Jocelyn Velázquez, de la Jornada se Acabaron las Promesas, en tanto, insistió en que para atender los graves problemas que vive Puerto Rico es necesario “el poder político” que, dijo, “solo da la independencia”. “Esta marcha no va a ser el fin, sino que lo vemos como el inicio de una jornada mucho más larga para visibilizar el tema de la necesidad de discutir con seriedad el problema político de nuestro país”, expuso.

En tanto, parte del liderato del PPD catalogó la marcha como un fracaso y, a su vez, destacaron la ausencia del secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau.

“La marcha pro independencia se distinguió por la escasa participación y la ausencia de su líder. Ese vacío confirma que Juan Dalmau se ha ido desinflando políticamente desde las elecciones”, argumentó el secretario general del PPD, Manuel Calderón, en declaraciones escritas.