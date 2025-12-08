Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasPolítica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Exabogada de Donald Trump dimite como principal fiscal federal en Nueva Jersey

Alina Habba, que anteriormente representó al presidente, deja su cargo después de que un tribunal considerara ilegal su nombramiento

8 de diciembre de 2025 - 4:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En un comunicado publicado en las redes sociales, Habba tachó de política la decisión del tribunal, pero afirmó que dimitía “para proteger la estabilidad y la integridad” de su cargo. (Mark Schiefelbein)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La exabogada personal del presidente Donald Trump, Alina Habba, dijo el lunes que renuncia como la principal fiscal federal de Nueva Jersey, renunciando a su lucha por permanecer en el cargo después de que un tribunal de apelaciones dijera que había estado sirviendo en el puesto ilegalmente.

RELACIONADAS

En un comunicado publicado en las redes sociales, Habba tachó de política la decisión del tribunal, pero afirmó que dimitía “para proteger la estabilidad y la integridad” de su cargo.

“Pero no confundan acatamiento con rendición”, dijo, añadiendo que la administración continuaría con su apelación. “Esta decisión no debilitará al Departamento de Justicia y no me debilitará a mí”.

Habba dijo que permanecería en el Departamento de Justicia como asesora principal de la fiscal general Pam Bondi.

Habba, de 41 años, fue nombrada en marzo para desempeñar temporalmente el cargo de fiscal federal en funciones de Nueva Jersey, un poderoso puesto encargado de hacer cumplir la legislación federal penal y civil.

Habba, que en su día fue socia de un pequeño bufete de Nueva Jersey, fue una de los defensoras legales más visibles de Trump durante los cuatro años que estuvo fuera del poder, representándole ante los tribunales y apareciendo con frecuencia en los informativos de la televisión por cable como su “portavoz legal.”

Pero su experiencia en tribunales federales era limitada, y los dos senadores demócratas de Nueva Jersey indicaron que bloquearían su confirmación en el Senado de Estados Unidos.

Cuando su mandato expiró en julio, un panel de jueces federales nombró a uno de sus subordinados para el cargo. Pero Bondi despidió rápidamente al sustituto, culpando de la destitución de Habba a “jueces con ideas políticas”.

La decisión de un juez de primera instancia de que Habba ocupaba ilegalmente el cargo desencadenó un enfrentamiento legal que duró meses, provocando confusión y retrasos en el sistema judicial federal de Nueva Jersey.

Luego, a principios de este mes, un tribunal federal de apelaciones de Filadelfia la inhabilitó para desempeñar el cargo, escribiendo en su dictamen que “los ciudadanos de Nueva Jersey y los leales empleados de la Fiscalía General merecen algo de claridad y estabilidad.”

Habba es uno de los varias fiscales de la administración Trump cuyos nombramientos se han enfrentado a desafíos.

El Departamento de Justicia se había comprometido a apelar el fallo de un juez que desestimó las causas penales contra el ex director del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, alegando que la fiscal que presentó los cargos, Lindsey Halligan, fue nombrada ilegalmente como fiscal federal interina del Distrito Este de Virginia.

No está claro si la decisión de la administración de abandonar la lucha por mantener a Habba en el cargo puede afectar a otros fiscales cuyos nombramientos han sido impugnados por abogados defensores.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpNueva Jersey
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 8 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: