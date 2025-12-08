Exabogada de Donald Trump dimite como principal fiscal federal en Nueva Jersey

La exabogada personal del presidente Donald Trump, Alina Habba, dijo el lunes que renuncia como la principal fiscal federal de Nueva Jersey, renunciando a su lucha por permanecer en el cargo después de que un tribunal de apelaciones dijera que había estado sirviendo en el puesto ilegalmente.

En un comunicado publicado en las redes sociales, Habba tachó de política la decisión del tribunal, pero afirmó que dimitía “para proteger la estabilidad y la integridad” de su cargo.

“Pero no confundan acatamiento con rendición”, dijo, añadiendo que la administración continuaría con su apelación. “Esta decisión no debilitará al Departamento de Justicia y no me debilitará a mí”.

Habba dijo que permanecería en el Departamento de Justicia como asesora principal de la fiscal general Pam Bondi.

Habba, de 41 años, fue nombrada en marzo para desempeñar temporalmente el cargo de fiscal federal en funciones de Nueva Jersey, un poderoso puesto encargado de hacer cumplir la legislación federal penal y civil.

Habba, que en su día fue socia de un pequeño bufete de Nueva Jersey, fue una de los defensoras legales más visibles de Trump durante los cuatro años que estuvo fuera del poder, representándole ante los tribunales y apareciendo con frecuencia en los informativos de la televisión por cable como su “portavoz legal.”

Pero su experiencia en tribunales federales era limitada, y los dos senadores demócratas de Nueva Jersey indicaron que bloquearían su confirmación en el Senado de Estados Unidos.

Cuando su mandato expiró en julio, un panel de jueces federales nombró a uno de sus subordinados para el cargo. Pero Bondi despidió rápidamente al sustituto, culpando de la destitución de Habba a “jueces con ideas políticas”.

La decisión de un juez de primera instancia de que Habba ocupaba ilegalmente el cargo desencadenó un enfrentamiento legal que duró meses, provocando confusión y retrasos en el sistema judicial federal de Nueva Jersey.

Luego, a principios de este mes, un tribunal federal de apelaciones de Filadelfia la inhabilitó para desempeñar el cargo, escribiendo en su dictamen que “los ciudadanos de Nueva Jersey y los leales empleados de la Fiscalía General merecen algo de claridad y estabilidad.”

Habba es uno de los varias fiscales de la administración Trump cuyos nombramientos se han enfrentado a desafíos.

El Departamento de Justicia se había comprometido a apelar el fallo de un juez que desestimó las causas penales contra el ex director del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, alegando que la fiscal que presentó los cargos, Lindsey Halligan, fue nombrada ilegalmente como fiscal federal interina del Distrito Este de Virginia.

No está claro si la decisión de la administración de abandonar la lucha por mantener a Habba en el cargo puede afectar a otros fiscales cuyos nombramientos han sido impugnados por abogados defensores.

