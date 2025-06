Jenniffer González sobre reunión entre Pierluisi, Rivera Schatz y Romero: “No me preocupa en lo más mínimo”

“A mí, no me preocupa en lo más mínimo el que haya reuniones de ese tipo. Al revés, me alegra muchísimo. Yo creo que la comunidad dominicana es un fuerte contribuyente de la economía de Puerto Rico, recibí su respaldo en muchos de los procesos electorales, así que estoy bien contenta con eso. ¿Qué más te puedo decir? Hay gente que no duerme por esas cosas, yo no tengo ningún problema con ellas, y me encanta también el desayuno dominicano“, agregó.