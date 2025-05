A su salida de La Fortaleza tras reunirse este miércoles con la gobernadora Jenniffer González , el presidente del Senado , Thomas Rivera Schatz , reiteró que no tiene “animosidad” o “guerra” con la mandataria, y afirmó que quiere atender cuanto antes las designaciones al Departamento de Estado y Justicia, al tiempo que anticipó que no deben tener problemas para ser confirmadas.

“Las diferencias que tenemos son diferencias que son de conocimiento público, y eso no quiere decir que sea personal. Es que, sencillamente, hay unos puntos en los que no estamos de acuerdo. No hay animosidad. Yo no tengo ninguna animosidad con la gobernadora. Yo lo he dicho en todas mis expresiones públicas. La apoyo como gobernadora y como presidenta de mi partido. Si hay alguna diferencia en términos de un asunto, pues, la hay y ya. Pero eso no quiere decir que haya antagonismo, ni guerra, ni tensión, ni nada por el partido”, recalcó el senador.