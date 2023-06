La Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) determinará esta tarde si acoge o no la recomendación de la Comisión Calificadora de la colectividad que recomendó no certificar al exsenador Eder Ortiz como aspirante a senador por el distrito de Guayama por no cumplir con el requisito de residencia.

“El pasado 30 de mayo la comisión rindió un informe certificando en el que recomienda no certificar a Ortiz porque no tiene el requisito de residencia de un año en el distrito senatorial de Guayama. Donde vive no es el tema. Es dónde vive hace un año”, explicó el secretario general de la Pava, Gerardo “Toñito” Cruz.

“Según la información que él proveyó a la comisión, él no lleva más de un año residiendo en el distrito senatorial de Guayama y en virtud de eso la Comisión Calificadora decidió no aprobar su aspiración”, abundó.

Precisó que el pasado 5 de mayo, Ortiz hizo una transferencia electoral de San Juan para el distrito senatorial de Guayama, específicamente para Orocovis. “Pero eso no es suficiente para cumplir con el requisito constitucional de residir un año (en el distrito senatorial), según establece el Artículo 3 Sección 6 de la Constitución de Puerto Rico, que requiere una residencia de un año. Usted puede tener tres, cuatro, cinco casas. El tema no es la cantidad de casas ni dónde las tienes. Es que haya residido un año en ese distrito. Ese es el requisito”, explicó el secretario general.

Añadió que, tras la recomendación de la Comisión Calificadora, él acogió el informe y lo refirió a la Junta de Gobierno del PPD que, mediante referéndum, debe votar para decidir si acoge o no la sugerencia.

“Anoche él (Ortiz) pidió una revisión a la Junta de Gobierno”, sostuvo Cruz.

Siete personas aspiran a ocupar la vacante por el distrito senatorial de Guayama. Estos son -además de Ortiz- el exsenador Angel M. Rodríguez Otero; el director de Obras Públicas del Municipio de Cidra, Roberto Colón Sánchez; el administrador del Municipio Juana Díaz, Juan C. Figueroa Rodríguez; la exrepresentante a la Cámara, Carmen I. González González; el expresidente de la Juventud Popular Nacional, Héctor L. Santiago Torres; el exsenador y excomisionado electoral y la exaspirante a la alcaldía de Guayama, Kía Rosario León.

La elección será este domingo 4 de junio de 2023 en la Escuela de Bellas Artes Leopoldo Sanabria Cruz en el Complejo Deportivo en Guayama y mediante asamblea de los delegados del distrito Senatorial de Guayama, según decidió la Junta de Gobierno del PPD.

Cruz indicó que aún no se imprimen las papeletas a la espera de la determinación de la Junta de Gobierno del PPD.