Juntos nuevamente Thomas Rivera Schatz y Pedro Pierluisi
El presidente del Senado y el exgobernador compartieron en una trulla en Orocovis
13 de diciembre de 2025 - 11:39 AM
El exgobernador Pedro Pierluisi y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, se reencontraron este viernes en una trulla celebrada en Orocovis, provocando reacciones encontradas en las redes sociales.
“Ayer (viernes) me uní a la Trulla Navideña del Municipio de Orocovis, junto al alcalde (Jesús) ‘Gardy’ Colón y el exgobernador Pedro Pierluisi, donde compartimos con los orocoveños y disfrutamos de la música”, escribió Rivera Schatz en X.
Los comentarios entre los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar. Mientras muchos celebraron el junte y aludieron a una primaria en el Partido Nuevo Progresista (PNP) en 2028, otros se preguntaron dónde estaba la gobernadora Jenniffer González.
A finales de mayo pasado, una publicación de Pierluisi en la que se le observó en un desayuno con líderes de la República Dominicana, acompañado de Rivera Schatz y el alcalde de San Juan, Miguel Romero, también levantó reacciones en la colectividad.
Las imágenes que compartió –la primera de ellas junto a Rivera Schatz y Romero–, Pierluisi las acompañó con el siguiente mensaje: “Desayunando con buenos amigos. ¡Buen sábado! #3Golpes”, en referencia al desayuno típico dominicano, que consiste de salami, huevo frito y queso frito y mangú.
En ese momento, la gobernadora se expresó completamente despreocupada respecto al encuentro que sostuvo el trío de líderes novoprogresistas e insistió en que no hay ninguna división en el PNP. “A mí, no me preocupa en lo más mínimo el que haya reuniones de ese tipo”, puntualizó.
