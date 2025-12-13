Opinión
NoticiasPolítica
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Juntos nuevamente Thomas Rivera Schatz y Pedro Pierluisi

El presidente del Senado y el exgobernador compartieron en una trulla en Orocovis

13 de diciembre de 2025 - 11:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de archivo de Thomas Rivera Schatz y Pedro Pierluisi. (Carlos Rivera Giusti)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El exgobernador Pedro Pierluisi y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, se reencontraron este viernes en una trulla celebrada en Orocovis, provocando reacciones encontradas en las redes sociales.

RELACIONADAS

“Ayer (viernes) me uní a la Trulla Navideña del Municipio de Orocovis, junto al alcalde (Jesús) ‘Gardy’ Colón y el exgobernador Pedro Pierluisi, donde compartimos con los orocoveños y disfrutamos de la música”, escribió Rivera Schatz en X.

Los comentarios entre los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar. Mientras muchos celebraron el junte y aludieron a una primaria en el Partido Nuevo Progresista (PNP) en 2028, otros se preguntaron dónde estaba la gobernadora Jenniffer González.

A finales de mayo pasado, una publicación de Pierluisi en la que se le observó en un desayuno con líderes de la República Dominicana, acompañado de Rivera Schatz y el alcalde de San Juan, Miguel Romero, también levantó reacciones en la colectividad.

Las imágenes que compartió –la primera de ellas junto a Rivera Schatz y Romero–, Pierluisi las acompañó con el siguiente mensaje: “Desayunando con buenos amigos. ¡Buen sábado! #3Golpes”, en referencia al desayuno típico dominicano, que consiste de salami, huevo frito y queso frito y mangú.

En ese momento, la gobernadora se expresó completamente despreocupada respecto al encuentro que sostuvo el trío de líderes novoprogresistas e insistió en que no hay ninguna división en el PNP. “A mí, no me preocupa en lo más mínimo el que haya reuniones de ese tipo”, puntualizó.

Tags
Thomas Rivera SchatzPedro PierluisiPNP
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Redacción El Nuevo Día

Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: