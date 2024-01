Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

---

El gobernador Pedro Pierluisi señaló este sábado que no vislumbra promover un pleito judicial que cuestione la legalidad de los llamados “candidatos de agua” que el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) han postulado para viabilizar su alianza electoral, a menos que su campaña identifique una “violación clara”.

“Tendría que ver el mérito del pleito. A menos que sea algo bien claro, una violación clara, no me inclino a estar en ese tipo de controversia. Prefiero pedir el voto y obtener el voto en buena lid. Claro, si me indican que hay una clara violación, no voy a cerrar la puerta, pero es que eso no ha ocurrido. Hasta el momento, no me están recomendando que lleve un pleito sobre eso”, sostuvo Pierluisi, quien busca la reelección al máximo cargo electivo, al preguntársele si, como precandidato, instruiría a su equipo de campaña a incoar una impugnación.

PUBLICIDAD

En pasados días, el director de campaña de Pierluisi, Edwin Mundo, fue una de las figuras del Partido Nuevo Progresista (PNP), junto a otras del Partido Popular Democrático (PPD), que insinuó públicamente que la certificación de candidatos que no procurarán el voto pudiera representar algún tipo de violación a las normativas electorales.

A la trulla del Día de Reyes, acudieron otros legisladores novoprogresistas, como los senadores Nitza Morán, Juan Oscar Morales y William Villafañe y el representante Jorge “Georgie” Navarro. (Nahira Montcourt)

En el caso del MVC, recientemente anunció que Javier Córdova Iturregui sería su “candidato portavoz” a la gobernación, cargo para el que promovería el voto a favor de Juan Dalmau, del PIP. Mientras, el PIP nominó a Robert Velázquez Correa para comisionado residente, pese a que la colectividad consignó su apoyo a la senadora Ana Irma Rivera Lassén, del MVC, para la posición.

“Mi director de campaña, Edwin Mundo, es un experto electoral. Yo voy a escuchar su criterio y consejo. Pienso que ese junte, particularmente lo que están haciendo a nivel de las papeletas, es extraño y confuso. No voy a opinar sobre eso (posibles ilegalidades). Estoy enfocado en mi propia campaña”, insistió el primer ejecutivo.

En agosto pasado, cuando el PIP y MVC llevaron su reclamo contra la prohibición de las coligaciones formales a una vista oral en el Tribunal de Apelaciones, el abogado del PNP, Ramón Rosario Cortés, argumentó que las colectividades tenían otras vías para hacer su “llamado” a favor de potenciales candidaturas cruzadas. Rosario Cortés mencionó que, en 2016, la entonces candidata independiente a la gobernación, Alexandra Lúgaro, favoreció públicamente a Carmen Yulín Cruz, del PPD, quien buscaba la reelección a la alcaldía de San Juan.

PUBLICIDAD

En la misma vista, el procurador general, Fernando Figueroa, sostuvo, en representación del gobierno, que el texto del Código Electoral no prohíbe alianzas acordadas fuera de las estructuras de la Comisión Estatal de Elecciones.

Hasta la fecha, el MVC no ha definido si solicitará acceso al fondo voluntario alterno al que tienen derecho los partidos en año electoral. Bajo el fondo voluntario, el gobierno parea hasta $250,000 recaudados por la colectividad a razón de $4 a $1, para un tope de $1 millón en dinero público. Los fondos pueden ser utilizados para promover la candidatura a la gobernación y cubrir otros gastos del partido.

Desde que formalizaron su alianza en noviembre pasado, el PIP y MVC subrayaron que ambos optarían por presentar candidatos a la gobernación y comisionado residente para evitar cualquier incumplimiento con la ley electoral aprobada en 2020 por el PNP, que exige a los partidos contar con aspirantes a los dos cargos.

A preguntas de El Nuevo Día, Pierluisi no precisó si su gobierno intervendría en un caso contra las candidaturas de agua.

“No está sobre la mesa. No tengo eso ante mi consideración. Lo que he dicho y repito es que es un junte un tanto extraño. Es como una manera de cumplir con la ley y lo que va a generar pienso que es confusión en los votantes”, reiteró el mandatario.

Se reserva endoso

Pierluisi ofreció sus expresiones a los medios mientras participaba de una entrega de regalos del Día de Reyes a decenas de familias en el parque Pedro López Santos de Guaynabo, una de las paradas organizadas por el alcalde Edward O’Neill, como parte de una trulla que también pasaría por los barrios Camarones y Mamey.

PUBLICIDAD

Pierluisi rechazó que su participación en la actividad, organizada por el alcalde de Guaynabo, Edward O’Neill, tuviera un fin político partidista. (Nahira Montcourt)

“Yo hago esto todos los años. Estuve aquí, en Guaynabo, el año pasado, en las parrandas del alcalde, que llegamos a este punto y seguimos. Ya esto es costumbre para mí en época de Navidad, estar en parrandas y trullas. Lo he hecho en el pasado y lo seguiré haciendo en el futuro”, comentó el gobernador al cuestionársele si su participación tenía un fin político partidista.

A la trulla del Día de Reyes, también acudieron otros legisladores novoprogresistas, como los senadores Nitza Morán, Juan Oscar Morales y William Villafañe y el representante Jorge “Georgie” Navarro.

El gobernador, quien llegó en una carroza acompañado de Villafañe y O’Neill, reiteró que no tiene intención de endosar a alguno de los precandidatos del PNP a comisionado residente. Para esa contienda, fueron certificados Villafañe, el representante José “Quiquito” Meléndez, el exsecretario de Estado Elmer Román y la científica Marigdalia Ramírez.

La comisionada residente Jenniffer González, quien retará a Pierluisi en busca de la candidatura a la gobernación, impulsa la aspiración de Román.

“En este momento, no me veo inclinado a eso, pero no lo descarto. Vamos a ver lo que pasa en el transcurso de esta campaña primarista. Voy a estar bien pendiente del trabajo de la campaña de todos nuestros contendientes”, dijo Pierluisi, quien volvió a elogiar las cualidades como “estadistas de cuna” de dos candidatos, en alusión a Villafañe y Meléndez.