El gobernador Pedro Pierluisi atribuyó al Partido Popular Democrático (PPD) la demora en la aprobación de las enmiendas al Código Electoral y aseguró que están “tardísimo” para trabajar el asunto.

“Aquí, lo que pasa es que no se han puesto de acuerdo dentro del Partido Popular”, afirmó Pierluisi cuando El Nuevo Día le cuestionó si los cambios al Código Electoral eran un asunto finiquitado.

Destacó que dio instrucciones al equipo electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) para que atienda el tema con el liderato del PPD, encabezado por Jesús Manuel Ortiz y los presidentes legislativos, José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández.

Sin embargo, Pierluisi adelantó que no se reunirá con Ortiz, quien el lunes le pidió al mandatario que se siente a dialogar “de buena fe” sobre el asunto. El presidente del PPD también indicó, entonces, que comenzaría conversaciones entre legisladores populares, pero no garantizó que puedan llegar a un acuerdo.

“Ellos (el equipo electoral del PNP) tienen guías claras mías para darle paso a todo lo que entendemos que es justo y razonable. Que se dé el proceso. Ahí, lo que sucedió fue un lío interno del Partido Popular. Yo no me voy a inmiscuir en eso. Yo no tengo que participar de esas conversaciones que tendrá, me imagino, José Dalmau y ‘Tatito’ Hernández con el presidente del PPD. Eso es un asunto de ellos. Mi gente está disponible para atenderlo”, recalcó.

No obstante, advirtió que están contrarreloj “Cada vez, están más tarde. Pero, otra vez, la bola no está en mi cancha, no está en la cancha del PNP. Realmente, lo que ha surgido aquí es una controversia interna en el Partido Popular”, insistió.

Al preguntársele si estaría receptivo a aprobar un proyecto de enmiendas al Código Electoral, respondió con un “depende”.

“Puede ser que algunas cosas ya se fue el barco completamente, otras, pues si se pueden atender, se atienden. Nosotros estamos dispuestos a correr el proceso eleccionario actual”, puntualizó.