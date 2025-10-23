PPD abre proceso para escoger nuevo alcalde de Dorado
El secretario general de la Pava indicó que, al momento, solo Aníbal José Torres ha manifestado interés en la poltrona municipal
23 de octubre de 2025 - 4:10 PM
El Partido Popular Democrático (PPD) abrió formalmente el proceso para escoger al nuevo alcalde de Dorado tras el fallecimiento de Carlos López Rivera la semana pasada, y aunque está sobre la mesa la posibilidad de realizar una elección especial, hasta el momento, la única persona que ha mostrado interés es el administrador del municipio, Aníbal José Torres.
“Si radica un solo candidato que cumpla con los requisitos constitucionales, legales y del Partido Popular, se procederá a certificar. Si, por el contrario, radican más candidatos que cumplan con todos los requisitos, habrá una elección especial y serán los doradeños los que libre y democráticamente escogerán al sucesor de Carlitos López”, indicó el secretario general del PPD, Manuel Calderón Cerame.
Precisó que la elección especial se celebraría el domingo, 16 de noviembre.
“Las candidaturas abren el próximo lunes, 27 de octubre, a partir de las 8:00 a.m., y cierran el miércoles, 29 de octubre, a las 12:00 del mediodía. Ya está constituida la comisión calificadora de candidaturas y se aprobó el reglamento de la elección especial, que fue ya firmado por el presidente del PPD (Pablo José Hernández Rivera)”, afirmó Calderón Cerame.
El exsenador Cirilo Tirado fungirá como delegado presidencial para atender este proceso, se informó.
Tras los actos fúnebres de López Rivera, Torres confirmó que le interesaba suceder al fenecido alcalde, y comentó que este, a su vez, le había pedido que terminara su cuatrienio.
De acuerdo con una fuente que no quiso revelar su identidad, el exalcalde de Dorado Alfonso López Chaar interesaba la poltrona municipal. López Chaar no contestó llamadas de este medio.
López Rivera falleció el viernes pasado, luego que en mayo revelara que padecía de cáncer en el hígado.
El Código Municipal de Puerto Rico establece un plazo de 30 días para que la Legislatura Municipal elija un nuevo alcalde tras una vacante. En este caso, el término para el PPD, partido en el que militaba López Rivera, hallar un sustituto comenzó a correr el lunes.
