23 de octubre de 2025
82°nublado
NoticiasPolítica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

PPD abre proceso para escoger nuevo alcalde de Dorado

El secretario general de la Pava indicó que, al momento, solo Aníbal José Torres ha manifestado interés en la poltrona municipal

23 de octubre de 2025 - 4:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta el momento, solo el administrador municipal de Dorado, Aníbal José Torres, ha mostrado interés en ocupar la alcaldía doradeña. (Carlos Rivera Giusti)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El Partido Popular Democrático (PPD) abrió formalmente el proceso para escoger al nuevo alcalde de Dorado tras el fallecimiento de Carlos López Rivera la semana pasada, y aunque está sobre la mesa la posibilidad de realizar una elección especial, hasta el momento, la única persona que ha mostrado interés es el administrador del municipio, Aníbal José Torres.

RELACIONADAS

“Si radica un solo candidato que cumpla con los requisitos constitucionales, legales y del Partido Popular, se procederá a certificar. Si, por el contrario, radican más candidatos que cumplan con todos los requisitos, habrá una elección especial y serán los doradeños los que libre y democráticamente escogerán al sucesor de Carlitos López”, indicó el secretario general del PPD, Manuel Calderón Cerame.

Precisó que la elección especial se celebraría el domingo, 16 de noviembre.

“Las candidaturas abren el próximo lunes, 27 de octubre, a partir de las 8:00 a.m., y cierran el miércoles, 29 de octubre, a las 12:00 del mediodía. Ya está constituida la comisión calificadora de candidaturas y se aprobó el reglamento de la elección especial, que fue ya firmado por el presidente del PPD (Pablo José Hernández Rivera)”, afirmó Calderón Cerame.

El exsenador Cirilo Tirado fungirá como delegado presidencial para atender este proceso, se informó.

Tras los actos fúnebres de López Rivera, Torres confirmó que le interesaba suceder al fenecido alcalde, y comentó que este, a su vez, le había pedido que terminara su cuatrienio.

De acuerdo con una fuente que no quiso revelar su identidad, el exalcalde de Dorado Alfonso López Chaar interesaba la poltrona municipal. López Chaar no contestó llamadas de este medio.

El sepelio de Carlos López se llevó a cabo en el cementerio municipal.El sepelio de Carlos López se llevó a cabo en el cementerio municipal.Figuras de la política, ciudadanos y empleados no dejaron de exaltar la virtudes de quien consideraban un visionario.
1 / 66 | FOTOS: Adiós de pueblo a Carlos López Rivera en Dorado. El sepelio de Carlos López se llevó a cabo en el cementerio municipal. - Carlos Rivera Giusti

López Rivera falleció el viernes pasado, luego que en mayo revelara que padecía de cáncer en el hígado.

El Código Municipal de Puerto Rico establece un plazo de 30 días para que la Legislatura Municipal elija un nuevo alcalde tras una vacante. En este caso, el término para el PPD, partido en el que militaba López Rivera, hallar un sustituto comenzó a correr el lunes.

iconReferencia
Código Municipal de Puerto Rico
Por: Gobierno de Puerto Rico
Tags
DoradoPPDPartido Popular DemocráticoAníbal José Torres
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
