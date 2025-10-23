PPD abre proceso para escoger nuevo alcalde de Dorado

El Partido Popular Democrático (PPD) abrió formalmente el proceso para escoger al nuevo alcalde de Dorado tras el fallecimiento de Carlos López Rivera la semana pasada, y aunque está sobre la mesa la posibilidad de realizar una elección especial, hasta el momento, la única persona que ha mostrado interés es el administrador del municipio, Aníbal José Torres.

“Si radica un solo candidato que cumpla con los requisitos constitucionales, legales y del Partido Popular, se procederá a certificar. Si, por el contrario, radican más candidatos que cumplan con todos los requisitos, habrá una elección especial y serán los doradeños los que libre y democráticamente escogerán al sucesor de Carlitos López”, indicó el secretario general del PPD, Manuel Calderón Cerame.

Precisó que la elección especial se celebraría el domingo, 16 de noviembre.

“Las candidaturas abren el próximo lunes, 27 de octubre, a partir de las 8:00 a.m., y cierran el miércoles, 29 de octubre, a las 12:00 del mediodía. Ya está constituida la comisión calificadora de candidaturas y se aprobó el reglamento de la elección especial, que fue ya firmado por el presidente del PPD (Pablo José Hernández Rivera)”, afirmó Calderón Cerame.

PUBLICIDAD

El exsenador Cirilo Tirado fungirá como delegado presidencial para atender este proceso, se informó.

Tras los actos fúnebres de López Rivera, Torres confirmó que le interesaba suceder al fenecido alcalde, y comentó que este, a su vez, le había pedido que terminara su cuatrienio.

De acuerdo con una fuente que no quiso revelar su identidad, el exalcalde de Dorado Alfonso López Chaar interesaba la poltrona municipal. López Chaar no contestó llamadas de este medio.

1 / 66 | FOTOS: Adiós de pueblo a Carlos López Rivera en Dorado. El sepelio de Carlos López se llevó a cabo en el cementerio municipal. - Carlos Rivera Giusti 1 / 66 FOTOS: Adiós de pueblo a Carlos López Rivera en Dorado El sepelio de Carlos López se llevó a cabo en el cementerio municipal. Carlos Rivera Giusti Compartir

López Rivera falleció el viernes pasado, luego que en mayo revelara que padecía de cáncer en el hígado.