21 de octubre de 2025
84°bruma
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dorado se despide de su eterno líder: el último adiós a Carlos “Carlitos” López Rivera

El alcalde murió a los 67 años, tras batallar contra un cáncer de hígado que le fue diagnosticado en mayo pasado

21 de octubre de 2025 - 9:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“Murió con las botas puestas”: de luto Dorado por el fallecimiento de su alcalde, Carlos López Rivera

Aníbal José Torres, administrador del ayuntamiento, informó que el veterano político pasó sus últimas horas “con su familia inmediata”.

Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Dorado - Acompañado del inigualable amor de su familia y del cariño sincero de su gente, Dorado despide este martes a Carlos “Carlitos” López Rivera, quien dedicó 38 años de su vida a servir y transformar a su pueblo.

RELACIONADAS

Desde tempranas horas de la mañana, residentes de la llamada “Ciudad Dorada” y de pueblos aledaños, vestidos de color crema y blanco, llegaron hasta la casa alcaldía para honrar la memoria de López Rivera.

“Nos permitiremos decir que este doradeño de pura cepa amó a Dios, sirvió a su pueblo más allá del límite y vivió para él cada minuto de su vida. Aún más, soñó con nuevos proyectos e iniciativas visionarias”, dice el folleto conmemorativo entregado a los presentes.

El alcalde del Partido Popular Democrático (PPD), que estaba casado con Edith Hunt y le sobreviven tres hijos, Carlitos, Emanuel y Carol, murió a sus 67 años tras batallar contra un cáncer en el hígado.

Al son de la canción “Alcalde de Mi Pueblo”, de Bobby Cruz, y entre aplausos, la comitiva fúnebre llegó, casi al filo de las 9:00 a.m., a la despedida de pueblo, que se le organizó tal y como fue su última voluntad.

Carlos López Rivera, del Partido Popular Democrático (PPD), administró el Municipio de Dorado desde 1987 y, en los últimos años, cobró $1 como salario, ya que recibía su pensión de retiro.En agosto de 1987, López Rivera sucedió a Alfonso López Chaar. La información del deceso del ejecutivo municipal fue confirmada temprano en la mañana por el administrador municipal del Ayuntamiento, a través de redes sociales.
1 / 19 | Entre abrazos y lágrimas: ciudadanos lloran la partida del alcalde de Dorado. Carlos López Rivera, del Partido Popular Democrático (PPD), administró el Municipio de Dorado desde 1987 y, en los últimos años, cobró $1 como salario, ya que recibía su pensión de retiro. - Carlos Rivera Giusti

Escoltado por policías estatales, entre familiares, allegados y figuras de la clase política, el féretro del alcalde fue colocado en la entrada de la alcaldía, rodeado de arreglos florales y con guardias de honor.

Encima del ataúd color negro fue colocada una bandera de Dorado, mientras a metros distancia destacaba un arreglo con el logo del PPD, colectividad que honró hasta los últimos días de su vida.

“Es un momento de manifestar la gratitud por el servicio a este pueblo de nuestro alcalde, como el quería, en una actividad de pueblo“, dijo el administrador municipal, Aníbal José Torres. “Era adorado y aquí está la manifestación de pueblo”.

Hasta el velatorio han llegado figuras como el expresidente del PPD Jesús Manuel Ortiz, los legisladores Héctor Ferrer hijo, Ramón Torres Cruz, Ada Alvarez, así como los alcaldes de Rincón, Bayamón, San Juan y Orocovis, Carlos López Bonilla, Ramón Luis Rivera, Miguel Romero y Jesús Colón Berlingeri, respectivamente, entre otros.

“Era un alcalde que se daba a querer, que sentía el dolor de su pueblo, que uno podía venir a la alcaldía y siempre encontraba soluciones a los problemas que se le enfrentaban”, dijo Mildred Colón, una doradeña que llegó temprano para despedir al alcalde.

Al igual que ella, Marilyn Acosta, del pueblo de Toa Baja, acudió a la despedida, “entendiendo que no habrá un alcalde como él, que se dedicara en cuerpo y alma por su gente. Deja unos zapatos difíciles de llenar”.

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
