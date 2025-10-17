Opinión
17 de octubre de 2025
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece el alcalde de Dorado, Carlos López Rivera

El veterano alcalde del PPD murió a los 67 años tras anunciar, en mayo, que batallaba contra un cáncer en el hígado

17 de octubre de 2025 - 6:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Alberto López Rivera nació en Dorado el 14 de septiembre de 1958. Se graduó de la Escuela Superior José S. Alegría y posteriormente completó una licenciatura en Administración de Empresas, con concentración en Contabilidad y Finanzas, en la Universidad de Puerto Rico.López juramentó por primera vez como alcalde de Dorado el 3 de agosto de 1987, sucediendo a Alfonso López Chaar. Posteriormente, fue elegido oficialmente en las elecciones generales de 1988. “Me encuentro bien, con ánimo, con esperanza y con la determinación de siempre. Esta es una batalla más que asumo con fe en Dios, con el respaldo de mi pueblo, y con la convicción de que Dorado seguirá firme y adelante, avanzando con fuerza y unidad”, indicó el ejecutivo municipal en ese momento.
Fallece el alcalde de Dorado, Carlos López Rivera.
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, falleció la madrugada de este viernes, a la edad de 67 años y tras batallar contra un cáncer en el hígado que le fue diagnosticado en mayo.

La información fue confirmada esta mañana por Aníbal José Torres, administrador del ayuntamiento, a través de redes sociales.

"El alcalde López Rivera partió en paz, rodeado del amor de su familia y del aprecio de un pueblo que siempre lo reconoció por su entrega, su liderazgo y su visión de un Dorado próspero y humano", lee la publicación en Facebook.

López Rivera, del Partido Popular Democrático (PPD), administró el municipio de Dorado desde 1987 y, en los últimos años, cobró $1 como salario, ya que recibía su pensión de retiro.

En agosto de 1987, López Rivera sucedió a Alfonso López Chaar. Prevaleció luego en todas las contiendas electorales desde 1992 hasta los pasados comicios, en 2024, cuando logró la candidatura del PPD tras vencer contundentemente en primarias al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

En las elecciones generales, resultó electo con el 71% de los votos.

Cuando anunció su diagnóstico de cáncer, el 12 de mayo, aseguró que los proyectos en curso en Dorado no se verían afectados por su tratamiento médico y que la obra de gobierno se mantendría “con la misma energía y visión”.

“Me encuentro bien, con ánimo, con esperanza y con la determinación de siempre. Esta es una batalla más que asumo con fe en Dios, con el respaldo de mi pueblo, y con la convicción de que Dorado seguirá firme y adelante, avanzando con fuerza y unidad”, indicó el ejecutivo municipal entonces.

El fenecido alcalde estuvo hospitalizado recientemente, y el 2 de octubre el administrador municipal anunció que había sido dado de alta tras haber ingresado “para realizar estudios y análisis como parte de su tratamiento médico”.

Fue Torres, exportavoz del PPD en el Senado, quien el jueves confirmó la nueva hospitalización del alcalde, y describió su estado como “estable dentro de su condición”.

“El alcalde está recibiendo la atención y el cuidado que requiere, y continúa enfrentando su tratamiento con la fortaleza y la serenidad que siempre lo han caracterizado. En nombre de su familia y de nuestra administración municipal, agradecemos profundamente las muestras de cariño, solidaridad y oraciones de nuestro pueblo”, expresó entonces Torres por escrito.

ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia.
