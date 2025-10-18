Opinión
18 de octubre de 2025
87°bruma
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Un velatorio de pueblo”: exequias de Carlos López Rivera serán el martes en Dorado

El alcalde interino Aníbal José Torres informó que el evento comenzará a las 9:30 a.m. en la plaza pública

18 de octubre de 2025 - 1:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“Murió con las botas puestas”: de luto Dorado por el fallecimiento de su alcalde, Carlos López Rivera

"Murió con las botas puestas": de luto Dorado por el fallecimiento de su alcalde, Carlos López Rivera

Aníbal José Torres, administrador del ayuntamiento, informó que el veterano político pasó sus últimas horas “con su familia inmediata”.

Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Como fue la voluntad de Carlos “Carlitos” López Rivera, sus exequias se celebrarán con un multitudinario “evento de recordación” el próximo martes, 21 de octubre, a partir de las 9:30 a.m., en la plaza pública de Dorado, pueblo que lideró por 38 años, detalló este sábado el ahora alcalde de interino, Aníbal José Torres.

RELACIONADAS

Será expuesto el féretro de nuestro alcalde, Carlitos López, frente a la alcaldía, según fue su deseo de que fuera un velatorio de pueblo. Será una celebración de su vida”, dijo Torres, en conferencia de prensa desde el Teatro Juan Boria, acompañado de jefes de agencias municipales.

López Rivera falleció la madrugada del viernes, a los 67 años, tras batallar contra un cáncer en el hígado que le fue diagnosticado en mayo. Había sido hospitalizado el miércoles, y el jueves “ya el dolor era incontrolable”, compartió Torres poco después de confirmar el deceso.

Conforme a una ordenanza municipal que se aprobó en 2009, Torres –hasta el viernes administrador del ayuntamiento– asumió las funciones como alcalde interino.

Carlos López Rivera, del Partido Popular Democrático (PPD), administró el Municipio de Dorado desde 1987 y, en los últimos años, cobró $1 como salario, ya que recibía su pensión de retiro.En agosto de 1987, López Rivera sucedió a Alfonso López Chaar. La información del deceso del ejecutivo municipal fue confirmada temprano en la mañana por el administrador municipal del Ayuntamiento, a través de redes sociales.
1 / 19 | Entre abrazos y lágrimas: ciudadanos lloran la partida del alcalde de Dorado. Carlos López Rivera, del Partido Popular Democrático (PPD), administró el Municipio de Dorado desde 1987 y, en los últimos años, cobró $1 como salario, ya que recibía su pensión de retiro. - Carlos Rivera Giusti

De acuerdo con Torres, López Rivera dejó, hace dos semanas, su “deseo expreso” de cómo debía ser su funeral. Identificó varios líderes eclesiásticos, personal del Municipio y familiares que darán mensajes.

Una vez finalizado el acto protocolar, se hará un recorrido a pie, en caminata, saliendo desde la plaza pública de Dorado y se harán varias paradas. La primera será en la escuela pública Jacinto López, en donde tendremos la interpretación de la Banda Municipal con una canción específica que pidió el alcalde. En esa escuela, estudió nuestro alcalde y su madre fue maestra por muchos años”, detalló.

Después de la interpretación, abundó, se moverán frente a la iglesia católica, en el casco urbano, para luego trasladarse a otras partes aledañas. El recorrido, que será escoltado por policías municipales y estatales, culminará en el cementerio Camposanto.

Carlitos dejó de ser solo de Dorado y lo hemos visto en las manifestaciones de pueblo de ayer (viernes) y hoy (sábado), con las personas llegando a la plaza pública. La expresión de solidaridad y cariño de todo el país nos llena profundamente y la agradecemos. Hemos preparado este evento de homenaje, celebración de vida y recordación de Carlitos como un evento multitudinario”, sostuvo Torres.

El ayuntamiento pondrá a disposición el Parque Agroturístico Ecológico, en la carretera PR-165, con estacionamientos y transportación colectiva continua hacia la plaza pública.

López Rivera, del Partido Popular Democrático, administró Dorado desde 1987 y, en los últimos años, cobró $1 como salario, ya que recibía su pensión de retiro.

Carlos Alberto López Rivera nació en Dorado el 14 de septiembre de 1958. Se graduó de la Escuela Superior José S. Alegría y posteriormente completó una licenciatura en Administración de Empresas, con concentración en Contabilidad y Finanzas, en la Universidad de Puerto Rico.López juramentó por primera vez como alcalde de Dorado el 3 de agosto de 1987, sucediendo a Alfonso López Chaar. Posteriormente, fue elegido oficialmente en las elecciones generales de 1988. "Me encuentro bien, con ánimo, con esperanza y con la determinación de siempre. Esta es una batalla más que asumo con fe en Dios, con el respaldo de mi pueblo, y con la convicción de que Dorado seguirá firme y adelante, avanzando con fuerza y unidad", indicó el ejecutivo municipal en ese momento.
1 / 8 | Así fue la trayectoria del alcalde de Dorado, Carlos López Rivera. Carlos Alberto López Rivera nació en Dorado el 14 de septiembre de 1958. Se graduó de la Escuela Superior José S. Alegría y posteriormente completó una licenciatura en Administración de Empresas, con concentración en Contabilidad y Finanzas, en la Universidad de Puerto Rico. - Jose R. Madera
Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
El diario de hoy
sábado, 18 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
