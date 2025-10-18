“Un velatorio de pueblo”: exequias de Carlos López Rivera serán el martes en Dorado

Como fue la voluntad de Carlos “Carlitos” López Rivera, sus exequias se celebrarán con un multitudinario “evento de recordación” el próximo martes, 21 de octubre, a partir de las 9:30 a.m., en la plaza pública de Dorado, pueblo que lideró por 38 años, detalló este sábado el ahora alcalde de interino, Aníbal José Torres.

“Será expuesto el féretro de nuestro alcalde, Carlitos López, frente a la alcaldía, según fue su deseo de que fuera un velatorio de pueblo. Será una celebración de su vida”, dijo Torres, en conferencia de prensa desde el Teatro Juan Boria, acompañado de jefes de agencias municipales.

López Rivera falleció la madrugada del viernes, a los 67 años, tras batallar contra un cáncer en el hígado que le fue diagnosticado en mayo. Había sido hospitalizado el miércoles, y el jueves “ya el dolor era incontrolable”, compartió Torres poco después de confirmar el deceso.

Conforme a una ordenanza municipal que se aprobó en 2009, Torres –hasta el viernes administrador del ayuntamiento– asumió las funciones como alcalde interino.

PUBLICIDAD

1 / 19 | Entre abrazos y lágrimas: ciudadanos lloran la partida del alcalde de Dorado. Carlos López Rivera, del Partido Popular Democrático (PPD), administró el Municipio de Dorado desde 1987 y, en los últimos años, cobró $1 como salario, ya que recibía su pensión de retiro. - Carlos Rivera Giusti 1 / 19 Entre abrazos y lágrimas: ciudadanos lloran la partida del alcalde de Dorado Carlos López Rivera, del Partido Popular Democrático (PPD), administró el Municipio de Dorado desde 1987 y, en los últimos años, cobró $1 como salario, ya que recibía su pensión de retiro. Carlos Rivera Giusti Compartir

De acuerdo con Torres, López Rivera dejó, hace dos semanas, su “deseo expreso” de cómo debía ser su funeral. Identificó varios líderes eclesiásticos, personal del Municipio y familiares que darán mensajes.

“Una vez finalizado el acto protocolar, se hará un recorrido a pie, en caminata, saliendo desde la plaza pública de Dorado y se harán varias paradas. La primera será en la escuela pública Jacinto López, en donde tendremos la interpretación de la Banda Municipal con una canción específica que pidió el alcalde. En esa escuela, estudió nuestro alcalde y su madre fue maestra por muchos años”, detalló.

Después de la interpretación, abundó, se moverán frente a la iglesia católica, en el casco urbano, para luego trasladarse a otras partes aledañas. El recorrido, que será escoltado por policías municipales y estatales, culminará en el cementerio Camposanto.

“Carlitos dejó de ser solo de Dorado y lo hemos visto en las manifestaciones de pueblo de ayer (viernes) y hoy (sábado), con las personas llegando a la plaza pública. La expresión de solidaridad y cariño de todo el país nos llena profundamente y la agradecemos. Hemos preparado este evento de homenaje, celebración de vida y recordación de Carlitos como un evento multitudinario”, sostuvo Torres.

El ayuntamiento pondrá a disposición el Parque Agroturístico Ecológico, en la carretera PR-165, con estacionamientos y transportación colectiva continua hacia la plaza pública.

López Rivera, del Partido Popular Democrático, administró Dorado desde 1987 y, en los últimos años, cobró $1 como salario, ya que recibía su pensión de retiro.