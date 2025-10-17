“Un hombre fogoso con estilo pintoresco”: figuras políticas lamentan el fallecimiento del alcalde de Dorado
El líder municipal murió tras una batalla contra el cáncer
17 de octubre de 2025 - 8:02 AM
17 de octubre de 2025 - 8:02 AM
Figuras políticas y funcionarios lamentaron este viernes la muerte del alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, y destacaron su legado de servicio público y desarrollo municipal.
El líder municipal, quien fue hopsitalizado en la noche del jueves, murió tras una larga batalla contra el cáncer.
“Su legado de entrega, su visión de desarrollo municipal y su compromiso con el bien común son ejemplo para muchos y perdurarán en la historia de Dorado y Puerto Rico. Que su memoria inspire a otros a trabajar con entrega y amor por sus comunidades”.
“Carlitos fue alcalde de campo y pueblo por 38 años. Transformó a Dorado y supo balancear el progreso económico con la justicia social. Era un político astuto y sagaz, de buen olfato y mejores consejos. Pintoresco y folclórico, sabía crear frases e imágenes que se grababan instantáneamente en la memoria del país”.
“Carlos López fue un alcalde fogoso, que siempre trabajó con gran pasión y dedicación por su Municipio, características que demostraba durante cada uno de nuestras reuniones y conversaciones; algo que ya es parte de un gran legado de servicio a los doradeños”.
“El personal de la administración municipal se une al dolor que embarga a los familiares del alcalde de Dorado, Carlos López, tras su partida a morar junto al Señor. Su legado y visión quedan plasmados en cada rincón del pueblo que amó. A sus familiares nuestro más sentido pésame. ¡Qué descanse en paz!
“Hatillo lamenta profundamente la partida del amigo y alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, un excelente alcalde que amó profundamente a su pueblo y que transformó el mismo para beneficio de los doradeños. Nos unimos al dolor que embarga a la familia. Elevamos una oración por ellos para que Dios les brinde consuelo!”.
“En lo político era un guerrero incuestionable. Y en lo administrativo, no dormía trabajando con ahínco para que Dorado brillara. Extrañaré su presencia (...) Puerto Rico ha conocido pocos alcaldes como él. Tuve una sincera amistad que rindió frutos para nuestros pueblos y que hoy permanece viva en el recuerdo”.
“Fue un servidor público que dedicó su vida al bienestar de su gente y con quien compartimos muchas luchas a favor de las comunidades y la gente de nuestros pueblos (...) Hoy Puerto Rico pierde un gran líder que trascendió líneas políticas y partidistas por el bien de su pueblo y nuestro país”.
Pedro García Figueroa, alcalde de Hormigueros
“Su legado trasciende las fronteras de Dorado, pues su pasión por el servicio público y su compromiso con el bienestar de su pueblo sirvieron de inspiración para todos los que compartimos esta vocación municipal. Puerto Rico pierde hoy a un gran alcalde, pero sobre todo a un gran ser humano”.
“Un gran líder que se destacó por su liderazgo, visión de desarrollo municipal y su amor al pueblo. Dorado se transformó en una gran ciudad bajo la visión del alcalde, quien durante más de cuatro décadas le sirvió a su gente".
“En su vida como en su hora postrera, Carlitos López era un hombre que iba de frente y sin rodeos. Nunca vaciló ante ningún reto y se mantuvo incólume ante los desafíos de la vida (...) Era un hombre fogoso con un estilo pintoresco que no rehuía batalla alguna. Hizo de Dorado una metrópolis y sé que su gente llora amargamente su partida. Se le extrañará mucho”.
“Fue un líder comprometido, un servidor público ejemplar y una figura destacada dentro del Partido Popular Democrático (...) Descanse en paz. Su legado incuestionable y su profundo amor por Dorado perdurarán en la memoria y el corazón de su gente”.
“Carlos López fue un gran amigo y alcalde. Hombre apasionado, comprometido y muy trabajador”.
“Un gran líder que se destacó por su liderazgo, visión de desarrollo municipal y su amor al pueblo. Dorado se transformó en una gran ciudad bajo su entrega. Durante casi cuatro décadas, le sirvió con compromiso a su gente”.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: