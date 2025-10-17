Carlos Alberto López Rivera nació en Dorado el 14 de septiembre de 1958. Se graduó de la Escuela Superior José S. Alegría y posteriormente completó una licenciatura en Administración de Empresas, con concentración en Contabilidad y Finanzas, en la Universidad de Puerto Rico.

“Un hombre fogoso con estilo pintoresco”: figuras políticas lamentan el fallecimiento del alcalde de Dorado. Carlos Alberto López Rivera nació en Dorado el 14 de septiembre de 1958. Se graduó de la Escuela Superior José S. Alegría y posteriormente completó una licenciatura en Administración de Empresas, con concentración en Contabilidad y Finanzas, en la Universidad de Puerto Rico.

Figuras políticas y funcionarios lamentaron este viernes la muerte del alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, y destacaron su legado de servicio público y desarrollo municipal.

El líder municipal, quien fue hopsitalizado en la noche del jueves, murió tras una larga batalla contra el cáncer.

Jenniffer González Colón, gobernadora de Puerto Rico

Jenniffer González. (Ramón “Tonito” Zayas)

“Su legado de entrega, su visión de desarrollo municipal y su compromiso con el bien común son ejemplo para muchos y perdurarán en la historia de Dorado y Puerto Rico. Que su memoria inspire a otros a trabajar con entrega y amor por sus comunidades”.

Pablo José Hernández Rivera, comisionado residente en Washington

Pablo José Hernández (Ramon "Tonito" Zayas)

“Carlitos fue alcalde de campo y pueblo por 38 años. Transformó a Dorado y supo balancear el progreso económico con la justicia social. Era un político astuto y sagaz, de buen olfato y mejores consejos. Pintoresco y folclórico, sabía crear frases e imágenes que se grababan instantáneamente en la memoria del país”.

Carlos “Johnny” Méndez, presidente de la Cámara de Representantes

Carlos Johnny Méndez (Carlos Rivera Giusti/Staff)

“Carlos López fue un alcalde fogoso, que siempre trabajó con gran pasión y dedicación por su Municipio, características que demostraba durante cada uno de nuestras reuniones y conversaciones; algo que ya es parte de un gran legado de servicio a los doradeños”.

Heriberto Vélez Vélez, alcalde de Quebradillas

Heriberto Vélez Vélez (David Villafañe/Staff)

“El personal de la administración municipal se une al dolor que embarga a los familiares del alcalde de Dorado, Carlos López, tras su partida a morar junto al Señor. Su legado y visión quedan plasmados en cada rincón del pueblo que amó. A sus familiares nuestro más sentido pésame. ¡Qué descanse en paz!

Carlos Román Román, alcalde de Hatillo

El alcalde de Hatillo, Carlos Román. (GFR Media)

“Hatillo lamenta profundamente la partida del amigo y alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, un excelente alcalde que amó profundamente a su pueblo y que transformó el mismo para beneficio de los doradeños. Nos unimos al dolor que embarga a la familia. Elevamos una oración por ellos para que Dios les brinde consuelo!”.

María M. Vega Pagán, alcaldesa de Vega Alta

La alcaldesa de Vega Alta, María Vega Pagán. (Carlos Rivera Giusti)

“En lo político era un guerrero incuestionable. Y en lo administrativo, no dormía trabajando con ahínco para que Dorado brillara. Extrañaré su presencia (...) Puerto Rico ha conocido pocos alcaldes como él. Tuve una sincera amistad que rindió frutos para nuestros pueblos y que hoy permanece viva en el recuerdo”.

Clemente “Chito” Agosto Lugardo, alcalde de Toa Alta

Clemente "Chito" Agosto, alcalde de Toa Alta. (Suministrada)

“Fue un servidor público que dedicó su vida al bienestar de su gente y con quien compartimos muchas luchas a favor de las comunidades y la gente de nuestros pueblos (...) Hoy Puerto Rico pierde un gran líder que trascendió líneas políticas y partidistas por el bien de su pueblo y nuestro país”.

Pedro García Figueroa, alcalde de Hormigueros

Alcalde de Hormigueros, Pedro García Figueroa. (Carlos Rivera Giusti)

“Su legado trasciende las fronteras de Dorado, pues su pasión por el servicio público y su compromiso con el bienestar de su pueblo sirvieron de inspiración para todos los que compartimos esta vocación municipal. Puerto Rico pierde hoy a un gran alcalde, pero sobre todo a un gran ser humano”.

Manuel Calderón Cerame, secretario general del Partido Popular Democrático (PPD)

Manuel Calderón Cerame. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Un gran líder que se destacó por su liderazgo, visión de desarrollo municipal y su amor al pueblo. Dorado se transformó en una gran ciudad bajo la visión del alcalde, quien durante más de cuatro décadas le sirvió a su gente".

Lourdes Ramos Rivera, representante del Partido Nuevo Progresista (PNP)

La legisladora Lourdes Ramos. (Ramon "Tonito" Zayas)

“En su vida como en su hora postrera, Carlitos López era un hombre que iba de frente y sin rodeos. Nunca vaciló ante ningún reto y se mantuvo incólume ante los desafíos de la vida (...) Era un hombre fogoso con un estilo pintoresco que no rehuía batalla alguna. Hizo de Dorado una metrópolis y sé que su gente llora amargamente su partida. Se le extrañará mucho”.

Rafael Tatito Hernández, expresidente de la Cámara de Representantes

Rafael Tatito Hernández. (Carlos Rivera Giusti)

“Fue un líder comprometido, un servidor público ejemplar y una figura destacada dentro del Partido Popular Democrático (...) Descanse en paz. Su legado incuestionable y su profundo amor por Dorado perdurarán en la memoria y el corazón de su gente”.

David Bernier, exsecretario de Estado

David Bernier. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Carlos López fue un gran amigo y alcalde. Hombre apasionado, comprometido y muy trabajador”.

Partido Popular Democrático (PPD)