Al describir la determinación del Tribunal de Apelaciones de revocar a la jueza Rebecca de León como un “error burdo”, el comisionado electora del Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, advirtió que próximamente someterá ante el Tribunal Supremo un recurso de certiorari en apelación a la determinación del foro intermedio que dio al traste con la descalificación de Ricardo Rosselló Nevares como delegado congresional electo.

Una vez Rosario presente su escrito, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo Cruz Maldonado, hará lo propio.

El panel de jueces compuesto por Roberto Rodríguez Casillas, Giselle Romero y Carlos I. Candelaria Rosa concluyó que la jueza De León no tenía jurisdicción en la controversia pues el caso no estaba maduro cuando Rosario presentó un recurso el 9 de junio ante el Tribunal de Instancia retando la elegibilidad de Rosselló Nevares para el cargo de cabildero por no cumplir con los requisitos de residencia. El artículo 7.5 del Código Electoral dispone que un candidato podrá ser descalificado en el Tribunal de Primera Instancia.

“Esa sentencia está crasamente equivocada. El tribunal está diciendo que no hay jurisdicción, que la querella se presentó antes de la certificación final (de elección del candidato) y eso un error claro, clarísimo”, dijo Rosario al recordar que la certificación final de la elección de Rosselló Nevares se presentó el 1 de junio -tras la certificación preliminar el día de la elección- y él acudió al tribunal el 9 de junio.

“La querella se presentó posterior a esa fecha”, dijo Rosario a El Nuevo Día al recordar que el artículo 7.5 del Código Electoral lo instruía a elevar su queja al Tribunal del Primera Instancia, pues estaba retando la elegibilidad del candidato.

Rosario tiene 30 días para presentar su recurso al Tribunal Supremo, pero indicó que lo haría la semana que viene.

“El tribunal se equivocó crasamente”, insistió. “La querella no se presentó prematuramente y es un error bien burdo”, insistió.

En entrevista por separado, Cruz Maldonado coincidió con la postura de Rosario.

“No estoy de acuerdo con la determinación del Apelativo. Está equivocada en cuanto a que dijo que el caso no estaba maduro. Estaba bien maduro”, sentenció Cruz Maldonado.

El abogado popular, también lo hizo Rosario, recordó que la Comisión Estatal de Elecciones emitió la certificación preliminar en la noche del evento electoral y que ese documento dio paso a un recuento.

“Hicimos el recuento y el 1 de junio se emitió una certificación final. El Apelativo está como que esperando otra cosa y no es así. No viene otro documento. Se emitió una certificación final y dijo que ese era el resultado final de la elección”, insistió al señalar que la controversia judicial no gira en torno al resultado del evento y sí sobre la elegibilidad de Rosselló como candidato.

“El licenciado Nelson Rosario, correctamente, se fue por el artículo 7.5 de la Ley 58-2020. Ese artículo tiene más de 40 años (al referirse a las diferentes versiones de la Ley Electoral) y permite que si el aspirante, el que va a una primaria o el candidato nominado, que en este caso es Rosselló, si no cumple con los requisitos del cargo, sea impugnado”, dijo Cruz Maldonado.

“Nelson no impugnó el resultado... y para eso hay jurisdicción”, insistió. “Y este caso también tiene una importancia grande para el Partido Popular Democrático porque habla de los electores que no tienen domicilio en Puerto Rico y pueden afectar candidaturas votando desde Estados Unidos”, dijo.