La asamblea general del Partido Nuevo Progresista (PNP) de este domingo se plantea como un posible escenario para que el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, midan fuerzas de cara a una eventual primaria por la candidatura a la gobernación.

Líderes del PNP, incluidos Pierluisi y González, se han apartado de la idea de que ese sea el ambiente que predomine en el evento, que se efectuará en el coliseo Roberto Clemente, en Hato Rey, desde la mañana, pero analistas políticos consultados el jueves por El Nuevo Día reconocieron que esa podría ser la dinámica entre las huestes novoprogresistas que acudan ese día.

“Sé que tendremos una asamblea con muy buena participación y con mucho ánimo. Somos el único partido que ya ha celebrado dos convenciones y dos juntas estatales. Además, actualizamos nuestro reglamento”, indicó Pierluisi, quien ha reiterado su intención de quedarse en La Fortaleza un cuatrienio más.

PUBLICIDAD

“Como presidente del PNP, he visitado cada rincón de Puerto Rico. He estado escuchando al pueblo estadista y recibiendo su cariño y apoyo, así como el reconocimiento de que hay progreso en nuestra isla”, abundó en declaraciones escritas.

Mientras, González, en entrevista con este medio, dijo estar “contenta” con la asamblea general, y rechazó que pueda generarse una medición de fuerzas con Pierluisi en el evento, aunque ha manifestado públicamente que no descarta aspirar a la gobernación en las próximas elecciones en 2024.

“Lo que, para mí, significa el domingo es que el PNP se posiciona listo, ya reorganizado, de cara a las próximas elecciones. Un PNP unido, enfocado en la próxima elección y enfocado en la estadidad”, manifestó.

“Yo no veo ninguna confrontación. En ese sentido, no estoy provocando nada de eso. Voy allí como vicepresidenta del PNP, convocada por el presidente (Pierluisi) del partido que es la fuerza más grande política en Puerto Rico”, continuó González.

¿Y si se da esa medición?, le preguntó El Nuevo Día.

“No voy a eso”, insistió.

Durante la asamblea, serán ratificados los vicepresidentes del PNP que, incluyen a González, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez.

Mientras, el secretario general de la Palma, Carmelo Ríos, comentó, igualmente, que no prevé una medición de fuerzas en la asamblea. “Yo veo que hay mucha gente que quiere dejarse sentir. Muchos de ellos están en contra de que haya una competencia entre dos ganadores. Hay gente que puede pensar diferente”, apuntó el también senador.

Cuando se le preguntó qué pasaría si ese pulseo entre Pierluisi y González se da, Ríos respondió: “No lo veo así, pero cada cual asumirá su rol, su responsabilidad para el bien del partido, que, después de todo, es lo que queremos”.

PUBLICIDAD

Precisó que el tema central de la asamblea general será la ciudadanía estadounidense, cuya extensión a los puertorriqueños se conmemoró el jueves, y tendrán oportunidad de brindar un mensaje Pierluisi, los vicepresidentes del PNP y el alcalde anfitrión, Miguel Romero.

El liderato novoprogresista espera la participación de más de 6,000 personas, al tomar como base que, el año pasado, en la asamblea realizada en Manatí, participaron más de 4,000. En ese evento, hubo pancartas en la calle que favorecían una candidatura de González a la gobernación.

Ríos resaltó que, dentro del coliseo Roberto Clemente, no se permiten pancartas fijas, pero cada militante del PNP puede llevarlas.

“Las asambleas son impredecibles”

“En la asamblea, la medición de fuerzas va a depender de ese grupo de delegados o fanáticos del PNP. Puede llegar el momento en que suelten sus inhibiciones, se dejen arrastrar y, entonces, se manifiesten. Eso siempre se puede dar. Las asambleas son impredecibles y, en el PNP, no hay esa disciplina férrea que se ha visto en el Partido Popular y en otros partidos”, destacó el exsenador y analista político Orlando Parga.

Parga sostuvo que, si se produce un ambiente desfavorable para Pierluisi, no puede darse ni la impresión de que sea avalado o impulsado por González porque sería nocivo para ella.

“No puede parecer como que ella lo está fomentando. A la militancia de los partidos, no les gusta la división y les repele que alguien del mismo partido esté provocando que se divida el partido. Ella no puede aparecer como que está fomentando la división. Como líder político, tiene que responder a la simpatía que genera su figura, el apoyo que tiene en la calle, pero no puede aparecer como que ella está provocando”, opinó.

PUBLICIDAD

El también analista político Ignacio Rivera manifestó, en cambio, que el PNP es un partido acostumbrado a las primarias, y sus huestes saben manejar los golpes producto de esos encuentros. “En el PNP, la contienda primarista es una institución”, afirmó.