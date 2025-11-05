Opinión
5 de noviembre de 2025
77°nubes rotas
NoticiasPolítica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Se desafilia Joanne Rodríguez Veve de Proyecto Dignidad? Presidenta del partido dice que no le sorprendería

La senadora citó una conferencia de prensa para este jueves, en la que hablará sobre su “futuro político”

5 de noviembre de 2025 - 7:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Joanne Rodríguez Veve, portavoz de Proyecto Dignidad en el Senado. (Xavier Araújo)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Aunque no habían conversado al respecto, la presidenta de Proyecto Dignidad, Nilda Pérez, no vaciló este miércoles en presagiar que la senadora Joanne Rodríguez Veve haya convocado una conferencia de prensa mañana, jueves, para anunciar su desafiliación de la colectividad.

“Llamé a la senadora y no contestó. Vamos a esperar a mañana (jueves). Realmente, me sorprende que no se haya comunicado con el partido, tras anunciar una conferencia de prensa en la que va a hablar de su ‘futuro político’. Así que (estamos) a la expectativa de lo que va a decir”, indicó Pérez vía telefónica.

Acto seguido, destacó que Rodríguez Veve se ha excusado de varias actividades oficiales de Proyecto Dignidad.

“Hemos notado una ausencia de ella durante todas las actividades oficiales del partido que hemos hecho, incluyendo dos asambleas políticas”, manifestó.

¿La conferencia de prensa podría ser para anunciar que se desafilia?, cuestionó El Nuevo Día.

“No me sorprendería, porque no ha participado de las actividades”, respondió la presidenta.

A través de su portavoz, Rodríguez Veve indicó que no estaría disponible hasta mañana mismo para contestar preguntas sobre el tema.

La senadora sorprendió este miércoles en la tarde con la divulgación de una convocatoria de prensa para hablar de su “futuro político”. El encuentro será a las 10:00 a.m., en un restaurante de San Patricio Plaza.

El Nuevo Día supo que un grupo muy conservador de Proyecto Dignidad está molesto tras la conversión en ley del Proyecto del Senado 297, de Rodríguez Veve, por entender que legitima el aborto.

La ahora Ley 122-2025 establece un protocolo de manejo de casos de terminaciones de embarazos en adolescentes de 15 años o menos en Puerto Rico y, también, tipifica como delito que cualquier persona obligue a una menor a abortar mediante fuerza, coacción, amenazas o violencia, y establece una pena de tres años de prisión y una multa de $25,000.

Pérez reconoció el malestar que la medida generó, pero aclaró que Rodríguez Veve se reunió con varios grupos de la colectividad y aclaró dudas.

“Tuvimos una reunión de miembros ‘bonafide’ para explicar el proyecto. Ella (Rodríguez Veve) explicó las razones del proyecto”, dijo.

El pasado 16 de octubre, Pérez colocó un mensaje en la página de Facebook de Proyecto Dignidad sobre la medida. “La Presidencia reafirma que toda legislación respaldada por nuestros legisladores debe estar en plena coherencia con nuestros valores institucionales: la defensa de la vida, la protección de la familia, la libertad de conciencia y la dignidad humana. Cualquier medida que suscite dudas razonables o interpretaciones contrarias será analizada y, de ser necesario, revisada o sujeta a retiro de apoyo”, lee el mensaje.

iconReferencia
Ley 122-2025
Por: Gobierno de Puerto Rico
Tags
Joanne Rodríguez VeveProyecto DignidadSenado
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
