Alerta Silver: buscan a octogenario reportado desaparecido en Juana Díaz

( Suministrada por la Policía )

La Policía activó la Alerta Silver hoy para pedir ayuda ciudadana en su intento de dar con el paradero de un octogenario que fue reportado como desaparecido en Juana Díaz.

La Uniformada identificó al desaparecido como Jorge Luis Torres López, de 85 años y residente del mencionado municipio.

Según la querella radicada por su hija, Torres López desapareció en el barrio Guayabal, en la carretera PR-149, frente a una gallera.

Fue visto por última vez al salir de su residencia ayer, 24 de febrero.

El informe policiaco indica que tiene padecimiento de Alzheimer.

Torres López es de tez blanca, pelo canoso, ojos marrón, mide 6 pies 1 pulgada de estatura y tiene un peso de 170 libras.

Al momento de su desaparición vestía camisa, mahón largo, ambos de color azul y tenis negros.