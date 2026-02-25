Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alerta Silver: buscan a octogenario reportado desaparecido en Juana Díaz

La Policía solicitó ayuda ciudadana para dar con su paradero

25 de febrero de 2026 - 1:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jorge Luis Torres López de 85 años, fue visto por última vez en su residencia localizada en el kilómetro 63.2 de la carretera PR-149, del barrio Guayabal, en Juana Díaz. (Suministrada por la Policía)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía activó la Alerta Silver hoy para pedir ayuda ciudadana en su intento de dar con el paradero de un octogenario que fue reportado como desaparecido en Juana Díaz.

RELACIONADAS

La Uniformada identificó al desaparecido como Jorge Luis Torres López, de 85 años y residente del mencionado municipio.

Según la querella radicada por su hija, Torres López desapareció en el barrio Guayabal, en la carretera PR-149, frente a una gallera.

Fue visto por última vez al salir de su residencia ayer, 24 de febrero.

El informe policiaco indica que tiene padecimiento de Alzheimer.

Torres López es de tez blanca, pelo canoso, ojos marrón, mide 6 pies 1 pulgada de estatura y tiene un peso de 170 libras.

Al momento de su desaparición vestía camisa, mahón largo, ambos de color azul y tenis negros.

“Si usted tiene información sobre el paradero de este hombre puede comunicarse al 787-343-2020 o al Sistema de Emergencias 9-1-1″, exhortó la Policía.

Tags
DesaparecidosPolicía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 25 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: