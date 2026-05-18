“Armado y altamente peligroso”: autoridades buscan a prófugo en la zona de Toa Alta
Christian López Díaz huyó cuando iba a ser arrestado como parte del operativo “La última serenata”
18 de mayo de 2026 - 9:51 AM
18 de mayo de 2026 - 9:51 AM
Las autoridades federales y estatales solicitaron cooperación ciudadana en la mañana de este lunes para dar con el paradero que un hombre que se fue a la huida en momentos en que iba a ser arrestado como parte de un operativo contra dos organizaciones criminales.
El portavoz de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico, Tony Velázquez, informó que Christian López Díaz, alias “Chris 25″, se encuentra prófugo desde horas de la madrugada en Toa Alta, y advirtió que es peligroso.
“Se presume armado y está en el área boscosa del área de Toa Alta, en esa área por donde está La Senda Antigua”, sostuvo Velázquez, en referencia a la iglesia de la pastora Wanda Rolón.
López Díaz es uno de los presuntos integrantes de gangas contra quienes se diligenciaron órdenes de arresto este lunes.
El operativo, bautizado “La última serenata”, iba dirigido a 23 individuos, de los cuales siete personas ya estaban bajo custodia estatal o federal, precisó el portavoz de la DEA.
Velázquez indicó que los arrestos se realizaron en los municipios de San Juan, Toa Alta, Arecibo, Yauco, Trujillo Alto y Bayamón, contra presuntos integrantes de las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera” (FARC) y “La Familia Nunca Muere”.
“Estaban traficando drogas y armas. Estas son unas organizaciones sumamente violentas. Ellos son responsables de varios asesinatos, incluyendo el ocurrido el año pasado, en que aparecieron varias personas, desnudas, asesinadas y torturadas en el pueblo de Carolina y de San Juan”, expresó.
López Díaz huyó a eso de las 4:00 a.m., precisó Velázquez. En la búsqueda participan aeronaves y agentes de la Policía y agencias federales.
“Se presume armado y altamente peligroso. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero debe comunicarse inmediatamente al 9-1-1 o a la Línea Confidencial de la Policía al (787) 343-2020″, indicó, por su parte, la Policía mediante expresiones escritas.
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