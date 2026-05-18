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“Armado y altamente peligroso”: autoridades buscan a prófugo en la zona de Toa Alta

Christian López Díaz huyó cuando iba a ser arrestado como parte del operativo “La última serenata”

18 de mayo de 2026 - 9:51 AM

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Christian López Díaz, alias “Chris 25″, se encuentra prófugo desde horas de la madrugada en Toa Alta. (Suministrada)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Las autoridades federales y estatales solicitaron cooperación ciudadana en la mañana de este lunes para dar con el paradero que un hombre que se fue a la huida en momentos en que iba a ser arrestado como parte de un operativo contra dos organizaciones criminales.

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El portavoz de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico, Tony Velázquez, informó que Christian López Díaz, alias “Chris 25″, se encuentra prófugo desde horas de la madrugada en Toa Alta, y advirtió que es peligroso.

“Se presume armado y está en el área boscosa del área de Toa Alta, en esa área por donde está La Senda Antigua”, sostuvo Velázquez, en referencia a la iglesia de la pastora Wanda Rolón.

López Díaz es uno de los presuntos integrantes de gangas contra quienes se diligenciaron órdenes de arresto este lunes.

El operativo, bautizado “La última serenata”, iba dirigido a 23 individuos, de los cuales siete personas ya estaban bajo custodia estatal o federal, precisó el portavoz de la DEA.

Velázquez indicó que los arrestos se realizaron en los municipios de San Juan, Toa Alta, Arecibo, Yauco, Trujillo Alto y Bayamón, contra presuntos integrantes de las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera” (FARC) y “La Familia Nunca Muere”.

“Estaban traficando drogas y armas. Estas son unas organizaciones sumamente violentas. Ellos son responsables de varios asesinatos, incluyendo el ocurrido el año pasado, en que aparecieron varias personas, desnudas, asesinadas y torturadas en el pueblo de Carolina y de San Juan”, expresó.

Los cuerpos de tres personas fueron encontrados en la madrugada de este martes en Carolina, informó la Policía.El incidente violento se reportó en la avenida Monserrate, frente a la iglesia Nueva Cosecha.Escena de la masacre en la avenida Monserrate en Carolina, frente a la Iglesia Nueva Cosecha.
1 / 14 | Baleados y con señales de tortura: la escena de la masacre frente a una iglesia en Carolina. Los cuerpos de tres personas fueron encontrados en la madrugada de este martes en Carolina, informó la Policía. - Alex Figueroa Cancel

López Díaz huyó a eso de las 4:00 a.m., precisó Velázquez. En la búsqueda participan aeronaves y agentes de la Policía y agencias federales.

“Se presume armado y altamente peligroso. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero debe comunicarse inmediatamente al 9-1-1 o a la Línea Confidencial de la Policía al (787) 343-2020″, indicó, por su parte, la Policía mediante expresiones escritas.

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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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