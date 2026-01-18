Arrestan a SuperJavi durante una intervención policiaca por fiesta convocada en residencial de San Juan

El cantante de música urbana “SuperJavi” fue arrestado por agentes de la Policía de Puerto Rico durante una fiesta convocada en la noche del sábado, madrugada del domingo, en el residencial Jardines de Monte Hatillo en San Juan.

Según un informe policiaco, el artista de 24 años, cuyo nombre de pila es Carlos J. Rivera Otero, fue intervenido por violaciones de tránsito cerca del residencial mientras se encontraba dentro de un vehículo BMW X5 negro del 2017.

Además de Rivera Otero también se arrestó a John Maicol Menéndez Martínez, de 18 años, Yahir Gabriel Pastoriza, de 22 años y Kevin Pastoriza Rivera, de 29 años.

Una fiesta convocada en las inmediaciones del residencial Jardines de Monte Hatillo en San Juan. (Captura)

Como parte de la intervención se ocupó una pistola Glock calibre 23, un cargador y municiones.