Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a SuperJavi durante una intervención policiaca por fiesta convocada en residencial de San Juan

Junto al artista de música urbana también se arrestaron a otras tres personas que viajaban en el mismo vehículo

18 de enero de 2026 - 5:15 PM

El cantante SuperJavi, de 24 años, se encontraba dentro de un BMW X5 negro que fue intervenido por violaciones a la ley de tránsito. (Suministrada)
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking News

El cantante de música urbana “SuperJavi” fue arrestado por agentes de la Policía de Puerto Rico durante una fiesta convocada en la noche del sábado, madrugada del domingo, en el residencial Jardines de Monte Hatillo en San Juan.

Según un informe policiaco, el artista de 24 años, cuyo nombre de pila es Carlos J. Rivera Otero, fue intervenido por violaciones de tránsito cerca del residencial mientras se encontraba dentro de un vehículo BMW X5 negro del 2017.

Además de Rivera Otero también se arrestó a John Maicol Menéndez Martínez, de 18 años, Yahir Gabriel Pastoriza, de 22 años y Kevin Pastoriza Rivera, de 29 años.

Una fiesta convocada en las inmediaciones del residencial Jardines de Monte Hatillo en San Juan.
Una fiesta convocada en las inmediaciones del residencial Jardines de Monte Hatillo en San Juan. (Captura)

Como parte de la intervención se ocupó una pistola Glock calibre 23, un cargador y municiones.

Los agentes investigadores estarán solicitando una orden de registro y allanamiento para registrar el vehículo ocupado.

Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas.
