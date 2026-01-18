Arrestan a SuperJavi durante una intervención policiaca por fiesta convocada en residencial de San Juan
Junto al artista de música urbana también se arrestaron a otras tres personas que viajaban en el mismo vehículo
18 de enero de 2026 - 5:15 PM
El cantante de música urbana “SuperJavi” fue arrestado por agentes de la Policía de Puerto Rico durante una fiesta convocada en la noche del sábado, madrugada del domingo, en el residencial Jardines de Monte Hatillo en San Juan.
Según un informe policiaco, el artista de 24 años, cuyo nombre de pila es Carlos J. Rivera Otero, fue intervenido por violaciones de tránsito cerca del residencial mientras se encontraba dentro de un vehículo BMW X5 negro del 2017.
Además de Rivera Otero también se arrestó a John Maicol Menéndez Martínez, de 18 años, Yahir Gabriel Pastoriza, de 22 años y Kevin Pastoriza Rivera, de 29 años.
Como parte de la intervención se ocupó una pistola Glock calibre 23, un cargador y municiones.
Los agentes investigadores estarán solicitando una orden de registro y allanamiento para registrar el vehículo ocupado.
